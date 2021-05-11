Reef coin nedir? Reef coin ne zaman çıktı, Reef coin nasıl alınır, CEOS’su kim?

Reef coin nedir, nasıl alınır, ne zaman çıktı? Kripto para piyasasına ilgi sürüyor. Dijital paraların hayatımızdaki etkisi artıyor. Reef coin de bunlardan birisi oldu. Zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platform olan Reef coin hakkındaki araştırmalar arttı. REEF coin detayları…

Kripto para birimleri arasında adını duyuran coinlerden biri de Reef coin oldu. Reef coin nedir, Reef coin ne zaman çıktı, sorularına yanıt aranıyor. İşte REEF coin hakkında merak edilenler…

REEF COİN NEDİR, NASIL ALINIR?

Reef, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur. Bir getiri motoru ve akıllı bir likidite toplayıcı projenin teklifleri arasındadır. Çalışmalar 2020 yılının ikinci yarısında başladı.

REEF, Binance'de iki ticaret çiftinde mevcuttur - bu tokeni Bitcoin ve USDT stabilcoin ile ilişkilendirir. Ayrıca Bilaxy'de de listelenmiştir. REEF, Wrapped Ether ve USDT kullanılarak merkezi olmayan Uniswap borsası aracılığıyla da edinilebilir.

REEF NEREDEN SATIN ALINIR?

REEF, Binance'de iki ticaret çiftinde mevcuttur - bu tokeni Bitcoin ve USDT stabilcoin ile ilişkilendirir. Ayrıca Bilaxy'de de listelenmiştir. REEF, Wrapped Ether ve USDT kullanılarak merkezi olmayan Uniswap borsası aracılığıyla da edinilebilir.

REEF'İN KURUCULARI, CEOSU?

Reef, Denko Mancheski tarafından kuruldu. Onun motivasyonu, DeFi ile ilgilenmek isteyen perakende yatırımcılar için girişin önündeki teknik engelleri kaldırmak ve kullanıcının risk alma iştahını hesaba katan basit bir karar verme süreci sunmaktı.

Mancheski, kripto para birimine yeni gelenlerin sipariş defterlerinin kullanımıyla ilgili karmaşıklıkların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve farklı protokollerin nasıl çalıştığını kolaylıkla öğrenmelerini sağlamak istedi.

Makedonya'da doğan Mancheski, fintech tutkusunun onu blockchain teknolojisiyle tanıştırmasına yol açtığını söyledi. Reef'i hayata geçirmekle ilgili en büyük zorluk olarak yetkin bir ekip oluşturmayı tanımladı.

Başarılı bir girişimci olmasına yardımcı olacak kişisel özellikler sorulduğunda, "Bağımlılık yapan bir kişiliğim var - kendim için belirlediğim hayali hedefe ulaşana kadar bir şeyler yapmayı bırakamam."

Mancheski daha önce "blockchain inovasyonu için teknoloji kuluçka makinesi" olarak hizmet veren küresel bir kripto topluluğu olan Adel için baş teknoloji sorumlusu olarak çalıştı. Ayrıca reklamsız bir sosyal video platformu olan Viewly'nin CTO'su olarak atandı.