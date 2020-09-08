Recep Yazıcıoğlu kimdir, nereli? Süper Vali olarak anılan Vali Recep Yazıcıoğlu’nun ölüm sebebi ne?

Vali Recep Yazıcıoğlu ölümünün 17. Yılında unutulmadı. Görev yaptığı illerde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak anılan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 17. yılında anılıyor. Peki, Recep Yazıcıoğlu kimdir? Recep Yazıcıoğlu neden öldü? Recep Yazıcıoğlu ölüm tarihi ve yeri…

Vali Recep Yazıcıoğlu ölüm yıl dönümünde hatırlanıyor. Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 17. yılında anılıyor. Peki, Vali Recep Yazıcıoğlu kimdir, nereli? Recep Yazıcıoğlu ne zaman, nasıl öldü? İşte Vali Recep Yazıcıoğlu’nun ölümü ve hayatı

VALİ RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Recep Yazıcıoğlu lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, ardından ülkenin farklı ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı

Kaymakamlık görevi sonrası Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat'a vali olarak atandı. Döneminde Türkiye'nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptıktan sonra eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın bürokratı" seçildi. Ardından Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev aldığı Aydın'a bu kez 1989 yılında vali olarak atandı.

Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerine yoğunlaşan Yazıcıoğlu, jeotermal üzerine kafa yordu. Yazıcıoğlu, Jeotermal projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı.

1992 Erzincan depreminde vatandaşın yaralarını sarmasında büyük emek harcadı. 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla da bölge halkının büyük sevgisini kazandı.



9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi.

RECEP YAZICIOĞLU’NUN ÖLÜMÜ

Vali Recep Yazıcıoğlu, uzun süredir çift görme rahatsızlığı yaşadığı için Ankara'ya gidiyordu. Ankara'ya giderken tek başına ve makam aracıyla değil Ziraat Odası Başkanı ile gitmeyi tercih etmiş, Ziraat Odası Başkanı da "Valime Mercedes yakışır." diyerek bir Mercedes arabayla yola çıktı.

Yol sırasında varlıklı bir kişi olan Ziraat Odası Başkanı'nı Vali yeni bir okul yapımı için ikna edecekti. Ortadaki büyük sorun ise Ziraat Odası Başkanı'nın usta bir şoför yerine çaycısını şoför yapmasıydı. Ankara yakınlarında Vali'nin arabası istinat duvarına çarparak kaza yapar. Ziraat Odası Başkanı olay yerinde hayatını kaybeder, Vali ise ağır yaralanır. Vali 6 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeder.