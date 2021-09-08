En Genç Vali, Yılın Bürokratı, Süper Vali lakaplarıyla anılan Vali Recep Yazıcıoğlu ölümünün 18. Yılında saygı ve minnetle anılıyor. Peki, Recep Yazıcıoğlu kimdir, nereli, neden öldü? İşte Recep Yazıcıoğlu’nun biyografisi…

Halka yakınlığıyla görev yaptığı her ilde iz bırakan Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 18 yıl geçti. Türkiye tarihinin unutulmaz yöneticilerinden biri olan Vali Recep Yazıcıoğlu…

Recep Yazıcıoğlu kimdir, nereli? Recep Yazıcıoğlu ölüm nedeni ne, neden öldü?

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Burada bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat'a vali atandı. O dönemde Türkiye'nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın Bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydın'a bu kez 1989 yılında vali atandı.

Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerinde yoğun çaba harcayan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti. Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı.

RECEP YAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Vali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi.

Recep Yazıcıoğlu, Eskişehir-Ankara yolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucunda bitkisel hayata girdi. 8 Eylül 2003'te ise hayatını kaybetti. Bu kazanın ardında ise onlarca soru işareti ve komplo teorileri kaldı.

YÖNETİM İLE HALK ARASINDAKİ KÖPRÜLERİ KALDIRDI

Halk ile yönetim arasındaki bürokrasiyi aşmak için "yerinden yönetim" anlayışını benimsedi. Makam odasının kapısına "kapıyı vurmadan girin" yazısı astırdı.

TURGUT ÖZAL ONU GENCECİK YAŞINDA VALİ YAPTI

İmzasını attığı başarılı işler, görevli olduğu şehirleri aştı, devletin en tepesinin dikkatini çekti. Kenan Evren itiraz etse de Turgut Özal onu gencecik yaşında vali yaptı. Henüz 36 yaşında "Türkiye'nin en genç valisi" olarak Tokat'a atandı. Tokat'ta ilk iş olarak eğitime el attı ve bir okul kampanyası başlattı. Devletten para beklemeden, toplamda 4 bin derslikten oluşan okullar yaptırttı. Kampanya o kadar etkili oldu ki Tokat'ta kısa sürede okulsuz köy kalmadı. Yılın bürokratı, artık onun yeni sıfatıydı.

Bir sonraki durağı ise Aydın'dı. Burada makamında oturmak yerine halkın arasına karıştı Yazıcıoğlu. Sağlık ve eğitim reformlarına burada da devam etti. Öyle ki icraatları Devlet Planlama Teşkilatı'na model oluyor, üniversitelerde siyaset bilimi ve ekonomi bölümlerine tez konusu oluyordu.

"Babamı Evde İstiyorum" kampanyası ile kahvehanelere ve sigaraya savaş açtı. Kendisi de Spor yapıyor, doğa ile iç içe yaşıyordu. Herkesin yaşamına, inancına saygı duyulması gerektiğini de her fırsatta dile getiriyordu.

Yazıcıoğlu'na göre milli servet toprağın altındaydı, değerlendirilmeliydi.

30 YILDIR BEKLEYEN KÖPRÜYÜ 8 AYDA TAMAMLADI

Recep Yazıcıoğlu başarılı işler yaptıkça adı daha sık duyulmaya başlandı. İzmir ya da İstanbul Valisi olması beklenirken, kendini Erzincan'da buldu. Yeni adresine su ve doğa sporlarını götüren isim olacaktı. Her fırsatta ağaç dikti. 30 yıldır yapılamayan Keban Baraj Gölü Köprüsü'nü 8 ayda bitiren isim oldu. Hakkında yazılan ilk kitabın ismi de Ayşe Kulin imzalı Köprü olacaktı.

5 Temmuz 1993 sabahı Türkiye 'Başbağlar katliamı' ile uyanırken, katliamdan hemen sonra köye ilk giden kişi Vali Yazıcıoğlu'ydu. Katledilen 33 kişiyi kendi elleriyle defnetti. Kısa bir süre sonra merkez valiliğine, oradan da Denizli'ye atandı.