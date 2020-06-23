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Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban öldürüldü!

AA |  23 Haziran 2020 Salı - 13:41 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 13:55

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğunu bildirdi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında,  20 Haziran Cumartesi günü Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma  Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince  operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
 
Açıklamada, "Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2  teröristin, terörden arananlarda 500 bin Türk lirasına kadar ödülle gri listede  yer alan sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep   Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir."  ifadelerine yer verildi.
 

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Recep Yaşar Abdulkahar Çoban PKK
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