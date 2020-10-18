Rebiülevvel ayı 2020: Rebiülevvel ayı nedir, ibadetleri nelerdir? Rebiülevvel ayında neler yapılmalı? Rebiülevvel ayı fazileti, namazı ve Rebiülevvel ayı duaları…

Safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayı Hicri Takvim’in üçüncü ayıdır. Rebiülevvel ayı 2020 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyordu, nihayet o gün geldi. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayı idrak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Rebiülevvel ayı neler yapılmalı, hangi ibadetler idrak edilmeli sorusuna yanıt ararken, Rebiülevvel ayı ile ilgili bilgisi olmayanlar da Rebiülevvel ayı nedir, sorusuna cevap arıyor. İşte Rebiülevvel ayı fazileti, önemi ile Rebiülevvel ayı namazı ve duaları…

Rebiülevvel ayı idrak edilmeye başlandı. Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetler, edilecek dualar araştırıyor. Safer ayının ermesiyle birlikte Rebiülevvel araştırmalarına hız veren vatandaşlar, Rebiülevvel ayının her detayını sorguluyor. İşte Rebiülevvel ayı fazileti, namazı ve duaları…

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı İslamî takvimde yer olan aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için bu ay arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilir.

"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" ayInın kelime anlamı "evvelki bahar" olarak geçmektedir.

REBİÜLEVVEL AYI NELER YAPILMALI, İBADETLER NELERDİR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

REBİÜLEVVEL AYI DUALARI, HANGİ DUA OKUNUR?

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir. İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.