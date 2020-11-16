Rebiul Evvel ayı sona ererken, Rebiul Ahir ayı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini günler takvimine göre, Rebiul Ahir ayı bu sene 16 Kasım 2020 itibarıyla idrak edilecek. Hicri takvime göre yılın dördüncü ayı olan Rebiul Ahir ayı gelip çatınca yapılacak ibadetler, okunacak dualar ile Rebiülahir ayının fazileti araştırılmaya başlandı. İşte Rebiülahir ayı fazileti ve ibadetleri…

Hicri takvime göre yılın dördüncü ayı olan Rebiul Ahir başladı. Bu ayın ilk gününde İmam Muhammed Bakır’ın (aleyhisselam) şehadeti, İmam Hasan Askeri’nin de Corcan’a seferinin de ayın 3. gününde gerçekleştiği rivayet edilir. Peki, Rebiul Ahir ne demek? Rebiülahir ayının fazileti nedir, hangi ibadetler yapılır?

REBİUL AHİR NE DEMEK?

“R?biülsani” olarak yani “İkinci R?bi” olan Rebiyülahir veya Rebiyüssani ayı, hicrî kameri ayların dördüncüsüdür.

Rebi, reb’ kökünden türeyen kelime bahar anlamına geliyor. Bu aya rebi demelerinin nedeni ise, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

REBİULAHİR İBADETLERİ

Rebiul Ahir Ayında Hangi Dua Okunur?

15 Aralık'ta sona erecek bu ayda sabah-akşam üçer kere "Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş" duası okunur.

Rebiul Ahir Ayının 15. Gününde Kılınacak Namaz

Kuşluk namazından sonra yedi selamla 14 rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtihâ’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbike) okunur. Namazın ardından ise 60 kere “Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün mânevî âlemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikredilir.