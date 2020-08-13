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Raylara atlayan kişi feci şekilde can verdi!

DHA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 0:45 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 0:45

İzmir'in Konak ilçesinde, İZBAN raylarına atlayan Sami H. (42), trenin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, saat 21.00 sıralarında Kemer İzban İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, garsonluk yaparak geçimini sağlayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sami H., Aliağa ile Torbalı arasında sefer yapan trenin önüne atladı. Trenin çarpması sonucu, Sami H. raylara savruldu. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sami H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sami H.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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İzmir Konak İZBAN
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