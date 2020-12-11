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Rasulayn şehitlerine veda!

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 16:04 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 16:04

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuklarına uğurlandı.


Suriye'nin Rasulayn  ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin  Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuklarına uğurlandı.
 
 
Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna  uğurlandı
Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki yol kontrol noktasına  PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı  Yasin Kurt, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. 
 
Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde şehit Kurt için yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cenaze töreni düzenlendi.
 
Kurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze nakil  aracından alınarak tören alanına getirildi.
 
Şehidin babası Ziya, annesi Ömrüye, kız kardeşi Gonca ve ağabeyi Ali  Kurt, taziyeleri kabul etti. Şehidin ağabeyinin de Suriye'de Barış Pınarı  bölgesinde topçu yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı öğrenildi.
 
 
Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Antalya Valisi  Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı  Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan,  milletvekilleri ve protokol üyeleri ile askeri ve mülki erkan da katıldı.
 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu, cami avlusunda  bekleyen şehidin ailesine başsağlığı diledi.
 
Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Osman Artan kıldırdı, törende Kurt  için dua edildi, Kuran'ı Kerim okundu.
 
Çavuşoğlu ve Soylu, şehidin babası ve erkek kardeşiyle Kurt'un  naaşının konulduğu tabuta omuz verdi.
 
 
Şehidin naaşı, törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un  yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar ile Türk Silahlı  Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığının törene çelenk gönderdikleri görüldü.
 
Törenin düzenlendiği alanın yakınındaki inşaatın vincine ve camiye dev  Türk bayrağı asıldı.
 
Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki yol kontrol noktasına terör örgütü  PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile  Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit olmuş, Yüzbaşı Kurt'un cenazesi  Şanlıurfa'daki askeri tören sonrası ailesinin yaşadığı Antalya'ya getirilmişti.
 
 
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar törenle son yolculuğuna  uğurlandı 
Barış Pınarı Harekatı bölgesi kapsamındaki Suriye'nin  Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından  düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar (28)  son yolculuğuna uğurlandı. 
 
Şehit Anar için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni  düzenlendi.
 
Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında  jandarma personeli nöbet tuttu.
 
 
Şehidin annesi Sariye ve babası Adem Anar ile yakınları taziyeleri  kabul etti.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin  annesi Sariye Anar'ı tören boyunca yalnız bırakmadı.
 
Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, toprağa  verilmek üzere Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürüldü.
 
 
Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı törene, Adalet Bakanı Abdulhamit  Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı  milletvekilleri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet  komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin,  Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İl Jandarma Komutanı  Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.
 
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde  yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı  saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit  olmuş, 8 jandarma personeli de yaralanmıştı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yüzbaşı Kurt ve Uzman Çavuş Anar'ın  ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Rasulayn  ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin  Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın ailelerine başsağlığı mesajı  gönderdi. 
 
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan mesajında, Kurt ve Anar'ın ailelerine  başsağlığı diledi.

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Rasulayn şehit jandarma
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