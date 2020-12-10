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Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 18:05 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 18:22

İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 8 askerin de yaralandığını bildirildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında,  PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı.
 
Saldırıda 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 8 askerin de  yaralandığının aktarıldığı açıklamada, olayda 2 yerel kolluk görevlisinin  hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile  Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz  koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli  makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır.  Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza  Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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Şanlıurfa Valiliği Rasulayn PKK/YPG
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