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Rasulayn'da eş zamanlı bombalı saldırı!

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 14:58 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 14:58

Suriye’nin kuzeyinde Rasulayn ilçe merkezinde eş zamanlı 2 bombalı terör saldırısı meydana geldi, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında  yer alan Rasulayn ilçe merkezinde bir dükkana yerleştirilen bomba düzeneği  infilak etti.
 
Ardından, aynı mahalde bir patlama daha yaşandı.
 
İlk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.
 
 Türk askerinin bir okulun bahçesinde insani yardım dağıttığı sırada  meydana geldi
 
Patlamalar sırasında Rasulayn'da görev yapan Türk  askerleri,  Şanlıurfa İnfak Derneği'nin katkısıyla Rasulayn Yerel Meclisi tarafından tespit  edilen engelli, yetim ve yerinden edilmişlere, olay mahalline yakın bir okulun  bahçesinde insani yardım malzemesi dağıtıyordu.
 
Bu faaliyeti takip eden AA muhabiri de olay yerine oldukça yakın  mesafede bulunuyordu.
 
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, failin  YPG/PKK mensubu teröristler olduğunu değerlendiriyor.
 
Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla  terörden arındırılmıştı.
 
YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık  sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak saldırılar  düzenliyor.
 
  
 

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Rasulayn saldırı bombalı saldırı suriye Ceylanpınar
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