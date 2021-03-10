Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek! Demet Akbağ açıkladı

Demet Akbağ yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu "Çok ağladım" dedi.

Akbağ "Kalp zaten problemliydi. Bir de kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Demet Akbağ usta oyuncunun ölümünden sonra duygusal bir paylaşımda bulundu.