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Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek! Demet Akbağ açıkladı

10 Mart 2021 Çarşamba - 14:00 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 14:08

Usta oyuncu Demet Akbağ dün fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda kameralara takıldı.


Demet Akbağ yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu "Çok ağladım" dedi.
 
Akbağ "Kalp zaten problemliydi. Bir de kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
 
Demet Akbağ usta oyuncunun ölümünden sonra duygusal bir paylaşımda bulundu.  
 
Demet Akbağ paylaşımına "C¸ok canım yanıyor... #rasimo¨ztekin Ne c¸ok sevinç ,ne c¸ok anı, ne c¸ok hu¨zu¨n... Ah arkadas¸ım, ah yol arkadas¸ım, c¸ok u¨zgu¨nu¨m..." notunu düştü.
 

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