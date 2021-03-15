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Rasim Öztekin'in eşi her şeyi açıkladı! Acı gerçek...
Usta sanatçı Rasim Öztekin, geçtiğimiz hafta kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası yakın arkadaşı Demet Akbağ, "Kalbi zaten problemliydi. Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" açıklamasını yapmıştı.Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, 'acı gerçek' olarak yorumlanan Demet Akbağ'ın bu sözlerine yanıt verdi.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, 7 Mart Pazar günü kalp krizi geçirdi. Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edilen sanatçı, ardından Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Ancak Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.