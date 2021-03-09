Rasim Öztekin hayatını kaybetti! Acı gerçek ortaya çıktı, 2 ay önce...

İşte Birol Güven'in o paylaşımı:

"Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun... " Günaydın, Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji... "Seksenler"de de kullanılabilir. "