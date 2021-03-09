Rasim Öztekin hayatını kaybetti! Acı gerçek ortaya çıktı, 2 ay önce...

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar 'durumu ciddi, hayati tehlikesi var' açıklamasını yapmıştı.
Dün akşam saatlerinde usta oyuncudan acı haber geldi. Öztekin 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu iki ay önce de abisini kaybetmişti.
'ARTIK ABİMSİZİM'
Öztekin abisinin vefatını şu sözlerle duyurmuştu: "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim...Nurlar içinde yatsın."
Yapımcı ve senarist Birol Güven, Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden hemen önce gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.
Usta oyuncunun, Güven'e İbrahim Sadri'nin yazdığı 'Eskiden her şey bozuk ama insanlar sağlamdı' şirini gönderdiği ortaya çıktı.
İşte Birol Güven'in o paylaşımı:
"Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun... " Günaydın, Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji... "Seksenler"de de kullanılabilir. "