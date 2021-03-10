Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- Rasim Öztekin'e veda!
Rasim Öztekin'e veda!
10 Mart 2021 Çarşamba - 9:59 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 9:59