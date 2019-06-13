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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı!

AA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 11:08 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 11:55

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.


Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara  hakaret ettiği gerekçesiyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep,  cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla  kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında  yakalama kararı çıkarıldı. 
 
İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya,  duruşmalara gelmediği gerekçesiyle hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan  sanık Rasim Ozan Kütahyalı yine katılmadı. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih  Vakfı ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de aralarında bulunduğu  kimi müştekileri ise avukatları temsil etti.
 
Duruşmada, davanın müştekilerinden MHP Milletvekili Saffet  Sancaklı'nın talimatla Ankara'dan beyanda bulunduğu dilekçesini mahkemeye  gönderdiği ve dilekçesinde davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunduğu  belirtildi.
 
Sanık Kütahyalı'nın avukatı Esennur Ezgi'nin de celse arasında verdiği  dilekçede, müvekkilinin reddi hakim talebine ilişkin dosyanın henüz İstanbul 19.  Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmediğini belirterek, dosyanın karar verilmesi için  bu mahkemeye gönderilmesini talep ettiği tutanağa geçirildi.
 
Programa katılanların tanıklığını istedi
 
Hakimin, reddi hakim talebinin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi  tarafından reddedildiğini bildirmesinin ardından söz alan Kütahyalı'nın avukatı  Ezgi, talebin kendi adına değil müvekkili adına değerlendirilmesi gerektiğini öne  sürerek dosyanın yeniden bu mahkemeye gönderilmesini istedi.
 
Müvekkili Kütahyalı'nın zatürre hastalığına yakalandığını, 9 günlük  istirahatını gerektirir raporu bulunduğunu ve mazeretli sayılması gerektiğini  kaydeden avukat Ezgi, "Soruşturma aşamasında dinlenilen, stüdyoda bulunan  tanıkların dava aşamasında da dinlenilmelerini istiyorum. Zira müvekkilim suç  işleme kastıyla bu sözleri söylememiştir. Bu nedenle tanıklar dinlenilmelidir."  dedi.
 
Beyanda bulunan Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı avukatı  Kader Kaya Calp, sanık avukatının taleplerinin reddine ve sanık hakkında yakalama  emri düzenlenmesine karar verilmesini talep etti.
 
Yakalama kararı çıkartıldı
 
Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, duruşma çağrı kağıtları  tebliğ edilmesine rağmen sanığın haklı bir mazeret sunmayarak duruşmalara  katılmadığı ve 1 Şubat 2019 tarihli duruşmada sanık hakkında zor getirilme kararı  verildiğini hatırlatarak, 12 Nisan tarihli duruşmada sağlık raporu sunulduğu,  mazeretin kabul edilerek bir sonraki duruşmada hazır olmasının kabul edildiği, 10  Mayıs tarihli duruşmada reddi hakim talebinde bulunulduğu, bu talebin İstanbul  19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddine karar verildiği, taraflara  bildirildiği ve bu duruşmada sanık avukatı tarafından yine sağlık raporu  sunulduğunu ifade etti.
 
Sanık Kütahyalı'nın bugüne kadar yapılan duruşmalara katılmadığı,  yargılamanın uzamasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunduğunun anlaşıldığını  belirten mahkeme, savunmasının alınması için sanık Kütahyalı hakkında yakalama  emri çıkarılmasına hükmetti.
 
Müşteki Saffet Sancaklı'nın müdahillik, sanık avukatı Ezgi'nin reddi  hakim ve tanıkların dinlenilmesi taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı 17  Temmuz'a erteledi.
 
Zorla getirilme kararı çıkarılmıştı
 
İddianamede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de  canlı yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı spor programında, kendisine yapılan bir  şakaya karşı cevaben sarf ettiği bir sözün, Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama  niteliğinde olduğu belirtiliyor.
 
Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ve hakkında  soruşturma açılan Kütahyalı'nın suçlamaları kabul etmediği kaydedilen  iddianamede, tüm delillere göre Kütahyalı'nın "halkın bir kesimini sosyal sınıf,  din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu  işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, bu suçtan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle  cezalandırılması talep ediliyor.
 
İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk  duruşmayı 1 Şubat 2019'da yapmıştı. Duruşmaya gelmeyen ve avukatı aracılığıyla  Almanya'ya gittiğine yönelik mazeret dilekçesi sunan sanık Kütahyalı hakkında,  "Duruşma gününün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirilmesi ve mazeretinin  yerinde görülmemesi" gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.
 

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Rasim Ozan Kütahyalı yakalama kararı
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