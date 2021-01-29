Rasim Arı istifa etti… Nevşehir Belediye başkanı Rasim Arı kimdir? Rasim Arı neden istifa etti?

Rasim Arı istifa mı etti, sorusu haftalardır soruluyordu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı' belediye başkanlığından istifa etti. Rasim Arı istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın istifa edeceği haftalardır konuşuluyordu. Başkan Arı kararını verdi ve saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyerek vedalaştı. Rasim Arı, istifasının sebebini 'sağlık' sorunu olarak gösterdi ve "Sağlık sorunlarım nedeniyle 21 aydır gururla onurla şerefle başı dik anlı açık bir şekilde ifa ettiğim Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum dedi.

Rasim Arı kimdir?

Evli ve 2 çocuk babası olan Rasim Arı'nın eşinin ismi Melek Arı... 1975 yılında Nevşehir'de doğan Rasim Arı, Pendik İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Siyasete Maltepe gençlik kollarında başlayan Rasim Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevini yürüttü. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.

2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevini yürüten Rasim Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti. Arapça ve İngilizce bilen Rasim Arı yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.