Raportör ne demek, nedir? Raportör ne yapar? HDP için Anayasa Mahkemesi (AYM) raportör görevlendirdi!

AYM Başkanı Zühtü Arslan, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirdi. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu en geç 15 gün içinde tamamlayarak AYM heyetine sunması bekleniyor. Ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Raportör ne demek, nedir? Raportör ne yapar?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamenin incelenmesi sürecine geçildi ve bu kapsamda raportör görevlendirmesi gerçekleştirildi. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek. Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuru yapabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak. Raportör ne demek, nedir? Raportöt ne yapar

RAPORTÖR NE DEMEK?

Raportör, özel şirket ve kamu kurumlarında kurum içi faaliyetleri kayıt altına alıp, rapor halinde sunmakla görevlidir. Hem kamu kurum ve kuruluşlarda hem de özel firmalarda faaliyet gösteren, ayrıca her türlü faaliyeti kayıt altına alıp raporlama sunan kişilere raportör denmektedir. Böylece kurum içi birçok farklı işlem ya da çalışma kayıt altında düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmektedir.

TDK’YA GÖRE RAPORTÖR NEDİR?

Bir komisyonun verdiği kararların gerekçesini kaleme alıp genel kurul karşısında savunmakla görevlendirilen üye.

RAPORTÖR NE İŞ YAPAR?

Raportör; Devlet Bakanlığı, hastane, sigorta acentesi gibi pek çok sektörde istihdam edilebilmektedir. Hizmet verdiği kuruma göre sorumlulukları farklılık gösteren meslek profesyonellerinin genel görev tanımı şunlardır;

-Firma ya da kurum toplantı tutanaklarını hazırlamak,

-İlgili kuruma yapılan başvuruların kaydını tutmak,

-Firma müşteri bilgilerini saklamak üzere veri depolama sistemi geliştirmek,

-Sağlık kuruluşları, kimya laboratuvarları gibi kurumlarda gerçekleştirilen analiz sonuçlarını rapor haline getirmek,

-Sigorta firmalarında; ekspertiz ve acente bilgilerini kayıt altına almak,

-Devlet kurumlarında; mevzuat tarafından kendisine atanan görevleri yerine getirmek,

-Kurum ve kişi gizliliğine sadık kalmak.

RAPORTÖR NASIL OLUNUR, ŞARTLARI NELER?

Raportör olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Üniversitelerin Sekreterlik ve Tıbbi Dökümantasyon bölümlerinden mezun olan kişiler mesleğe adım atabilmektedir. Kamu kurumları, ilgili mevzuatlarda atanma kriterleri ve eğitim mecburiyetlerini belirtmektedir. Özel firmaların çalışma sahalarına göre adaylarda aranan eğitim derecesi değişiklik göstermektedir. Raportörün öncelikli olarak analiz yönü ve raporlama kabiliyetinin güçlü olması beklenir. İşverenlerin raportörde aradığı diğer nitelikler şu başlıklar altında toplanabilir;

-Hizmet verilen sektörün terminolojisine hakim olmak,

-On parmak klavye kullanabilmek,

-MS Office programlarına hakim olmak,

-İş ve zaman organizasyonunu sağlayabilmek,

-Düzgün bir diksiyona sahip olmak,

-İş teslim tarihlerine riayet etmek,

-Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianame ile 13 yılın ardından ilk kez bir siyasi parti hakkında kapatılması istemiyle dava açıldı. 2008'de AK Parti'nin kapatılmasını isteyen başsavcılık, 13 yıl sonra bu kez HDP için bu talepte bulundu. Dava, defalarca HDP'nin kapatılması için çağrı yapan MHP'nin büyük kurultayından bir gün önceye rastladı. HDP, kapatma davası öncesi kendini feshedebilirse dava düşecek. Ancak bu imkanı bulamazsa 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nin 10 üyesinin kapatma yönünde oy kullanmasıyla HDP kapanacak ve yöneticilerine siyasi yasak konulabilecek.