Çalışma hayatı ile ilgili soruların ardı arkası kesilmiyor. Hakkında düzenlenen rapor kapsamında hastalık izni verilen memurun il dışına çıkıp çıkamayacağı da merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, raporluyken il dışına çıkılır mı? Memurun raporluyken il dışına çıkmasının cezası var mı? İşte Raporluyken il dışına çıkmak konusunun detayları…

Hastalık veya bir kaza sonucu rapor alan memur, memuriyet yerinin dışına çıkıp çıkamayacağı merak ediliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ve Devlet memurlarının tatillerde ikamet ettikleri il hudutları dışına çıkabilmesini yetkili amirin iznine bağlayan “ikamet mecburiyeti” düzenlemesi, 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldı. Yapılan bu değişiklikle beraber, idari izin zamanlarında memuriyet mahallinin dışına izin çıkabiliyor. Peki, memur raporluyken il dışına çıkılır mı?

MEMURUN RAPORLUYKEN İL DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

Hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen sağlık raporuna istinaden izin verilen memurlarla ilgili olarak; "Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilir. Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır." Hükmü geçerlidir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7inci maddesinde; " "Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.

Hastalık izni kullanan memurun, bulunduğu yeri izinsiz terk etmesini yasaklayan ve memurların çeşitli sıkıntılar yaşamasına neden olan düzenlemenin yer aldığı Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 29.10.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılınca, hastalık izni süresi içerisinde memuriyet mahallinden izinsiz ayrılmak mümkün olmuştur.

Öte yandan, 29.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, hastalık izni kullanan memurların bulundukları yerden ayrılmalarını izin alma ya da başka bir işlem yapma şartına bağlamamıştır.

Mevcut düzenlemelerden, hastalık izni kullanmakta olan memurun, kurum veya amirinden izin almaksızın bulunduğu yer dışına çıkmasının mümkün olduğu ve izin alınmamasının herhangi bir yaptırımının da olmadığı görülmektedir. Tabi, bazı kurumların, hastalık iznini bulunduğu il dışında geçirmek isteyen memurun, görevli olduğu birime iletmesini ve varsa adres ve telefon bilgilerini bildirmesini isteyebilmektedir.