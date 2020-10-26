Rapor parası ne zaman yatar? SGK rapor parası nasıl alınır? SGK rapor parası sorgulama!

İşçinin iş kazası, meslek hastalığı, analık ya da hastalık sebebiyle çalışamaması halinde, geçici iş göremezlik durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından rapor parası (iş göremezlik parası) ödeniyor. Bir iş yerinde çalışan kişi bazı nedenlerden dolayı işe gelemez ise çalıştığı kurum maaşından kesinti yapar. Bu kesintiyi Sosyal Güvenlik Kurumu karşılar. Çalışan kişi tarafından, çalışamaz duruma gelir ise bu kesilen ücreti almak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na yani SGK’ya iş göremez raporuyla başvurulması gerekir. Hastalık ya da iş kazası gibi nedenlerle çalışamadığı için iş göremezlik raporu olan çalışanlar, ay başında maaşı tam yatınca SGK’daki rapor parasını umursamıyor. Binlerce çalışan rapor parasını ya alması gerektiğini bilmiyor ya da unutuyor. Bu uygulamadan haberdar olanlar ise rapor parası almak için başvuruyor. Peki, Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası nasıl alınır? İşte SGK rapor parasını almak için yapmanız gerekenler...

Sigortalı çalışanların hastalık, meslek hastalığı, iş kazası gibi durumlarda çalışamaması durumunda hekimler tarafından geçici iş göremezlik raporu veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) tarafından rapor parası (iş göremezlik parası) ödeniyor. Hastalık parası ya da istirahat parası da denilen ödenek, sağlık nedeniyle çalışılamayan günler için önem taşıyor. İşletmelerin bir kısmı da söz konusu çalışılamayan günler için maaştan kesinti yaparak, çalışanını SGK’dan alacağı ödenekle eksiği tamamlamaya yönlendiriyor. Ancak uygulamada ise çalışanlar, ay başında maaşı tam yatınca SGK’daki rapor parasını ya umursamıyor ya da bu parasının alınacağını bilmiyor. Bu yüzden Türkiye genelinde binlerce çalışan rapor parasını almıyor. Peki, Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası nasıl alınır? İşte SGK rapor parasını almak için yapmanız gerekenler...

SGK'ya bağlı olarak çalışan kişinin uğradığı bir kaza veya iş hastalığı sonucu hekimden sağlık raporu alma hakkı bulunuyor. SGK tarafından yetkili hekime gidip gerekli evrakları tamamlamanız gerekiyor. Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmeniz veya tarafınıza hastaneden e-Rapor düzenlendiğini belirtmeniz gerekiyor. Aksi takdirde rapor 3 günü geçtiği zaman geçersiz kabul görülüyor. Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK 'ya veya Alo 170' e bildirimde bulunmak ödemeyi alma açısından önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu raporunuzu inceledikten sonra onay verilir. Onaylanan rapordan sonra PTT şubelerine veya e-Devlet üzerinde tanımlı banka hesabınıza iş göremezlik ödemesi yapar.

SON 1 YILDA EN AZ 90 GÜN PRİM ŞARTI BULUNUYOR!

1- Son 1 yılda en az 90 gün prim şartı var. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezlik durumu yaşanmış olmalı.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.

3- Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekli.

4- Sigorta lıların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezlik durumunun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin bildirilmiş olması gerekiyor.

5- Kendi hesabına çalışanlar, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ve tarı Rapor parasının ödenmesinde gün sınırlaması yok. Heyet raporu olduğu sürece, işçi yıl boyunca istirahatli olduğu gün sayısı kadar rapor parası alabilir. İşçinin tek hekimden aldığı rapor sayısının bir takvim yılında 40 günü aşan kısmı, tek hekimden alınan 10 günlük raporun aynı hekim tarafından yenilenmesi durumunda, arada boşluk bulunması durumları dışında örneğin bir yılda 360 gün boyunca heyet raporu alabilen bir işçiye 360 günün tamamı için dahi rapor parası ödenir.

Hastaneye gidildiğinde iş göremezlik raporu düzenlenirken 10+10+10 kuralı uygulanıyor. Yani doktor önce 10 günlük rapor düzenliyor. Daha sonra gidildiğinde hastanın durumuna bakılarak bir 10 günlük süre daha verilebiliyor. Ancak 3’üncü 10 günlük raporun alınabilmesi için sağlık kurulu şartı aranıyor. Yani raporun hastanenin sağlık kurulunda değerlendirilmesi, eğer hastanede kurul yoksa çalışanın mevcut olan hastaneye yönlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında iş göremezlik raporu konusunda çalışanın sağlık durumu dışında, ofis ya da fabrika çalışanı olması gibi bir özel durum dikkate alınmıyor. Raporun süresi, doktorun hastanın durumuna göre yapacağı değerlendirmeye bağlı.

Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

RAPOR PARASI NE KADAR?

Bir günlük iş göremezlik ödeneği rapor tarihinden önceki 3 aylık brüt kazanca göre hesaplanıyor. 3 aylık brüt kazanç, 90’a bölünerek günlük brüt kazanç hesaplanıyor. Çıkan günlük rakamın ayakta tedavilerde 3’te 2’si, yatarak tedavilerde ise yarısı alınarak raporlu gün sayısıyla çarpılıyor.

İş göremezlik SGK rapor parası 2019 yılında alınabilecek en düşük günlük rapor parası ayakta tedavi olanlar için 56,84 TL, yatarak tedavi edilmekte olanlar için 42,63 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılında ise belirlenen rapor parası ayakta tedaviler için günlük en az 65.40TL, yatarak tedavilerde alınacak rapor parasının miktarı en düşük 49,05 TL olarak belirlenmiştir.

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU SORGULAMA

İş göremezlik raporu alan kişilerin raporu sorgulamak için rapor parasını T.C. kimlik numarası üzerinden veya E-devlet üzerinden hem de PTT şubelerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. PTT rapor parası sorgulaması yapmak için PTT şubelerine giderek nüfus cüzdanıyla giden kişiler paralarının ödenip ödenmediğini öğrenebilirler. Telefon numarası veya SSK üzerinden Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranarak rapor parasının ödenip ödenmediği öğrenilebilir. SGK çağrı merkezi üzerinden SSK ve BAĞ-KUR hakkında bütün soruların yanıtları almış olursunuz.

SGK iş göremezlik raporu diğer sorgulama yöntemi ise PTT şubelerinden 2 TL karşılığı alınan şifreniz ile internet üzerinden E-devlet sitesine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

SGK iş görmezlik raporu için; arama çubuğuna E-Devlet ana sayfası üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu" bölümüne girmelisiniz. 4A/4B iş göremezlik ödemesi görmeye tıklamalısınız. Gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman iş göremezlik ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara ulaşmış olursunuz.