Rapor açıklandı! Geçen yıl büyük artış yaşandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Genel Faaliyet Raporu’na göre, koronavirüs salgınının en fazla etkisini gösterdiği geçen yıl sağlık harcamalarından büyük bir artış yaşandı.

Rapora göre, 2019 yılı ile kıyaslandığında 2020 yılında, ilaç harcamaları yüzde 22.7’lik artış göstererek 48 milyar 609 milyon TL’ye, tedavi harcamaları ise yüzde 21.5’lik artışla 84 milyar 476 milyon TL’ye yükseldi. 2 milyar 213 milyon TL’si ise diğer harcamalardan oluştu.

Eczanelere ödenen reçete hizmet bedeli, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 4.7’lik artış göstererek 405 milyon TL olarak gerçekleşti. SGK sağlık giderleri, 2020 yılında toplam 135 milyar 704 milyon TL oldu. Rapora göre, sağlık harcamaları üniversite hastanelerinde yüzde 36, devlet hastanelerinde ise yüzde 21 artış gösterdi.

62 TON ALTIN TAHVİLİ İHRACI

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma enstrümanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başlanan kira sertifikalarının ihracı 2020 yılında da sürdü. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl yaklaşık 37.2 milyar TL tutarında TL cinsinden kira sertifikası ihraç edildi. Yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 2020 yılında 62.6 ton Altın Tahvili ve 51.1 ton Altına Dayalı Kira Sertifikası olmak üzere toplam 113.7 ton altın karşılığı senet ihraç edildi.

Raporda tasarruf genelgesine de giren kamuda taşıt edinimiyle ilgili sürdürülen Kamu Filo Yönetim Sistemi Projesi’nin son durumu da paylaşıldı. Bu çerçevede 13 bakanlık ve bağlı kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında envanter çalışmaları tamamlandı. Taşıt kiralama, lastik, servis ve sigorta hizmetlerinin toplulaştırılarak temin edilmesi amacıyla analizler yapıldı.

TAŞIT ALIMINA FİLO MODELİ

DMO Genel Müdürlüğü ile birlikte model geliştirme çalışmaları yürütülerek, yakıt ve lastik alımı ile taşıt kiralama modelleri uygulamaya konuldu. Bu kapsamda bilişim altyapısını oluşturmak üzere Kamu Filo Bilgi Sistemi adıyla iki fazdan oluşacak yeni bir yazılım geliştirilmesine karar verildi.

Bilgi Sistemi’nin birinci fazında; taşıtların maliyetlerinin harcama süreciyle uyumlu olarak plaka ve gider türü bazında kayıt altına alınmasını sağlayacak masraf yönetim modülünün yazılım geliştirme çalışmaları tamamlandı.”