Range Rover Westminster Türkiye'de

Land Rover’ın SUV’u Range Rover, Westminster ve Westminster Black Edition donanım paketi seçenekleriyle satışa çıktı. Her iki donanım paketi seçeneği de 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motora sahip.

Range Rover’ın tasarımıyla uyum içinde olan 21 inçlik alaşım jantlar Westminster paketinde 7 kollu ve elmas kesim olarak yer alırken, Westminster Black Edition donanımında 9 kollu parlak siyah renkli olarak sunuluyor. Ayrıca Westminster Black Edition donanımında Black Pack Dış Tasarım Paketi’yle birlikte, Narvik Black motor kapağı ve bagaj kapağı yazısı, ızgara detayları, ön tampon havalandırma kaplaması ve tampon vurgusu dahil olmak üzere bir dizi özelliğe yer veriliyor. Her iki donanım paketinde de iç mekanda Kalahari kaplama ve süet tavan döşeme lüks hissini en üst seviyeye çıkartıyor.

6.4 saniyede 100 km



2.0 litrelik Plug-in Hybrid motor seçeneğiyle tutkunlarını bekleyen Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, verimli motoruyla sadece 6,4 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla gücünü dört tekerleğe birden aktaran 2.0 litrelik Plug-in Hybrid motor, ortalama 100 kilometrede 3,3 litrelik tüketim değeriyle de tutumlu olmayı başarıyor.

75 g/km’lik karbon salınımıyla çevreye dost olan Plug-in Hybrid motoruyla Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, sadece elektrik gücüyle 40 kilometre yol kat edebiliyor.Range Rover Westminster ve Westminster Black Edition, Fuji White, Santorini Black, Byron Blue, Eiger Grey, Portofino Blue, Carpathian Grey ve Silicon Grey gövde renkleri ile geniş bir renk skalası sunuyor.