Ramo fragman neden yok, yayınlanmadı? Yarın Ramo var mı, yayından kaldırıldı mı, 36. Bölüm fragmanı neden yok?

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Ramo dizisinin hayranları 36. Bölüm fragmanının yayınlanmamasıyla dizi hakkında araştırma yapamaya başladılar. Show TV 12 Mart yayın akışında Ramo’nun yer almaması dizinin akıbetinin araştırılmasına neden olarak, Ramo fragman neden yok? Yarın Ramo var mı, yayından kaldırıldı mı? gibi soruların sorulmasını beraberinde getirdi. İşte detaylar…

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo Show TV’nin Cuma günkü yayın akışında yer almadı. Dizinin fragmanı da yayınlanmayınca arama motorlarına yönelen hayranlar Ramo fragman neden yok? Yarın Ramo var mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ramo hakkında merak edilenler ile 12 Mart Cuma Show TV yayın akışı…

RAMO BU HAFTA NEDEN YOK?

her hafta cuma günü Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Ramo’nun 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Üstüne dizinin yayın akışında yer almaması, dizinin bu hafta neden yayınlanmadığının merak edilmesine neden oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi setinde çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi. Dolayısıyla Ramo’nun bu hafta yayınlanmamasının nedeni setteki vaka sayısı olduğu öne sürüldü. Ramo dizisinin yeni bölümü 19 Mart’ta ekranlarda olacak.

SHOW TV 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show