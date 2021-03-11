Ramo fragman neden yok, yayınlanmadı? Yarın Ramo var mı, yayından kaldırıldı mı, 36. Bölüm fragmanı neden yok?

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo Show TV’nin Cuma günkü yayın akışında yer almadı. Dizinin fragmanı da yayınlanmayınca arama motorlarına yönelen hayranlar Ramo fragman neden yok? Yarın Ramo var mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ramo hakkında merak edilenler ile 12 Mart Cuma Show TV yayın akışı…
RAMO BU HAFTA NEDEN YOK?
her hafta cuma günü Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Ramo’nun 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Üstüne dizinin yayın akışında yer almaması, dizinin bu hafta neden yayınlanmadığının merak edilmesine neden oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi setinde çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi. Dolayısıyla Ramo’nun bu hafta yayınlanmamasının nedeni setteki vaka sayısı olduğu öne sürüldü. Ramo dizisinin yeni bölümü 19 Mart’ta ekranlarda olacak.
SHOW TV 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Feriha Koydum08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12.45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show