Ekranların sevilen dizilerinden üzen haberler gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciden tam puan alan ve ilgiyle takip edilen diziler arasında olan Ramo hakkında final iddiaları gündeme geliyor. Dizi kulislerinde Ramo dizisi için final kararı alındığı ifade ediliyor. Peki, Ramo final mi yapacak? Ramo bitiyor mu? Ramo ne zaman final yapacak? İşte Ramo dizisi ile ilgili yeni gelişmeler...
RAMO FİNAL Mİ YAPACAK?
Ramo dizisinden gelen son gelişme ise izleyenleri üzdü. Dizinin final haberini, Gazeteci Birsen Altuntaş, twitter hesabından verdi. Habere göre, Ramo dizisi için final kararı alındı ve 5 bölüm sonra ekrana veda edecek.
BKM imzalı dizinin Show TV ile 2 yıllık bir anlaşma yaptığı da belirtilmekte. Anlaşma süresinin sona ermesi ile birlikte dizinin bayramdan önce ekrana vedası gündemde. Adana'dan İstanbul'a gelen dizinin hikayesinin Ramo'nun yeniden Adana'ya dönme hayaliyle birlikte bitişine de tanıklık edeceğiz.