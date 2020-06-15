Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Ramo dizisi yayınlanacak mı, yeni bölümü ne zaman?

Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman? Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Soruları dizi setlerinin verilen aranın ardından başlamasıyla merak ediliyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet mahallesinde gerçekleştirilen dizide Ramo'nun suç dünyasında yükselişi ve hikayesi izleyiciye aktarılıyor. BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan dizinin yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın oturuyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ramo, gerçek bir karakterden kurgulanmıştır. Peki, Ramo dizisi ne zaman yayınlanacak? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman?

Ramo 12. Bölüm ne zaman? Ramo ne zaman başlayacak? Sorularının cevabı, Dizinin hayranları tarafından merak ediyor. Show Tv'de ekrana gelen ve oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ramo dizinin yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Corona virüsü nedeniyle ara verilen setlere dönüşün başlamasıyla, Ramo dizisi ne zaman başlıyor? soruları da arttı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner, Macit Koper gibi isimlerin rol aldığı Ramo Salı Akşamları saat 20:00'da yayınlanıyor. Ramo 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo 2. sezonuyla Adana defterini kapatıyor ve İstanbul’da devam ediyor. Temmuz ayında sete çıkacak olan Ramo'nun hikayesinde bazı karakterlerle yollar ayrılacak ve sürpriz isimler dahil olacak. Ramo dizisinde Hasan karakterini canlandıran İlker Aksum, dizinin Ağustos ayında başlayacağını müjdelemişti.

RAMO 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Ramo Dizisinin Konusu Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide ‘Ramo’ karakterini oynayan Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.

Ramo Dizisi Oyuncuları

Murat Yıldırım - Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum - Hasan

Yiğit Özşener - Yavuz

Görkem Sevindik - Boz

İdil Fırat - Fidan

Cemre Baysel - Fatoş

İlhan Şen - Neco

Rüzgar Aksoy - Halef

İlkay Kayku - Neslihan