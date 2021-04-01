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Ramo dizisi final mi yapıyor? Ramo dizisi bitiyor mu?

01 Nisan 2021 Perşembe - 8:46 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 8:46

Ramo final mi yapıyor 2021? Ekranların aksiyon dolu dizisi Ramo, final kararı aldığı iddia edildi.


Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Ramo’nun, final yapma kararı aldığı öne sürüldü. Reytinglerde iyi giden dizinin, iki yıllık anlaşmasının dolması nedeniyle final yapacağı öğrenildi.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı iddialı yapım, izleyicisine veda kararı aldı. TV100'ün haberine göre, BKM'nin Show TV için çektiği Ramo'nun kanalla yaptığı 2 yıllık anlaşma yakın zamanda sona erecek. Anlaşma yenilenmediği için final kararı ile hayranlarının karşısına çıkan dizi, bayram öncesi ekrana veda edecek.

Adana'da başlayan ve bu sezon İstanbul'a taşınan dizi, 5 bölüm daha çekilecek.

 

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