Show TV ekranlarında yayınlanan, büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ramo dizisinin hayranları merak ediyor. Show TV 12 Mart yayın akışında Ramo’nun yer almaması dizinin akıbetinin araştırılmasına neden oldu. Arama motorları üzerinden Ramo bu hafta yayınlanacak mı? Ramo bu hafta neden yok? sorularına yanıt aranıyor.

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo’nun bu hafta yayın akışlarında yer almaması ve yeni bölüm fragmanın yayınlanmaması üzerine vatandaşlar Ramo bu hafta yayınlanacak mı? Ramo bu hafta neden yok? sorularını soruyor. 12 Mart cuma Show TV yayın akışı…

RAMO BU HAFTA NEDEN YOK?

her hafta cuma günü Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Ramo’nun 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Üstüne dizinin yayın akışında yer almaması, dizinin bu hafta neden yayınlanmadığının merak edilmesine neden oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi setinde çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi. Dolayısıyla Ramo’nun bu hafta yayınlanmamasının nedeni setteki vaka sayısı olduğu öne sürüldü. Ramo dizisinin yeni bölümü 19 Mart’ta ekranlarda olacak.