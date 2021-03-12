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Ramo bu akşam var mı? Bugün Ramo var mı, yok mu? Ramo 36. bölüm neden yok, final mi yaptı? 12 Mart Show TV yayın akışı…

12 Mart 2021 Cuma - 18:04 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 18:04

Ramo bu akşam var mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Ramo dizisinin 36. Bölüm fragmanı yayınlanmayınca, dizi hakkında yapılan araştırmalar arttı. Show TV 12 Mart yayın akışında Ramo dizisi yer almıyor. Peki, Ramo neden yok, yayından mı kaldırıldı?


Cuma akşamları en çok izlenen dizilerden Ramo Show TV’nin Cuma günü yayın akışında yer almayınca, dizinin hayranları Ramo bu akşam var mı, sorusuna yanıt aramaya başladı. 36. Bölüm fragmanın da yer almaması üzerine Ramo final mi yaptı, Ramo neden yok, soruları sorulmaya başlandı.

RAMO NEDEN YOK?

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Ramo’nun 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Üstüne dizinin yayın akışında yer almaması, dizinin bu hafta neden yayınlanmadığının merak edilmesine neden oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta Ramo dizisi setinde çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi. Dolayısıyla Ramo’nun bu hafta yayınlanmamasının nedeni setteki vaka sayısı olduğu öne sürüldü.

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo dizisinin yeni bölümü 19 Mart’ta ekranlarda olacak.

SHOW TV 12 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12.45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

 

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