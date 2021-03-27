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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili İstanbul'da idrak edildi

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 21:21 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 21:21

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.


Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye  camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz  kıldı, dua etti.
 
Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri  kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını  da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.
 
Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda  Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.
 
İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi  af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

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Ramazan Berat Kandili cami
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