Ramazanın ışığını yakalayın!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı bu yıl ikincisini düzenleyerek geleneksel hale getirdiği uluslararası fotoğraf yarışması ile tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

Geçtiğimiz yıl dünyanın farklı coğrafyalarında yoğun ilgi gören ve 8 farklı ülkeden, 1000’e yakın fotoğrafın değerlendirildiği yarışma da, bu sene de Ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.

Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada her kategorinin kazananları için belirlenen DSLR fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

Ramazanın Işığını Yakala, 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması için 13 Nisan’da başlayan başvurular, 12 Mayıs’a kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden başvurmak ve çektikleri fotoğrafları buraya yüklemek.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE; “Geçtiğimiz yıl ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda aramak niyetiyle ilkini gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması, hem ülkemizde hem de Dünyada pek çok farklı ülkede beklentimizin de üzerinde ilgi gördü.