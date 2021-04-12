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Ramazanda tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca korkutan oranı paylaştı: Yüzde 80

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 21:15 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 23:09

Sağlık Bakanı Fahrettin koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.
Bazı illerimizde yer yer birtakım sorunlar yaşadığımız oluyor. Yüzde 80'in üzerinde yoğun bakım doluluğu oran birkaç ilimizi söyleyeyim Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde bu illerimizde. Erişkin yoğun bakım anlamında yüzde 71.3." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasının,  nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya  koyduğunu bildirdi. 
 
Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs  Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu ve gazetecilerin  sorularını yanıtladı.
 
Kovid-19 sürecindeki şartların herkesi yorduğunu, sorunu  gerilettiklerini düşündükleri noktada yeni zorlukların ortaya çıktığını belirten  Koca, bunların görmezlikten gelinemeyecek gerçekler ve dünyanın aşağı yukarı her  yerinde ortak olduğunu söyledi.
 
Koca, benzer durumların pek çok ülkede dönem dönem ortaya çıktığının  altını çizerek, "Sayısal verilere ve toplumun azalan psikolojik direncine  bakıldığında, ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini  geçirmektedir." diye konuştu.
 
Bakan Koca, Türkiye'nin 10 Nisan itibarıyla günlük vaka sayısının 52  bin 676, vefat sayısının 248, toplam vaka sayısının 3 milyon 798 bin 333, vefat  sayısının 33 bin 702 olduğunu hatırlattı.
 
 
"Nüfusun yüzde 80'i çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşıyor"
Koca, mart ayının başından itibaren vaka durumlarını il, il gösteren  bir harita yayınladıklarını anımsatarak, "Bu harita, vakaların her yerde artışta  olduğunu gösteriyor. Kovid-19 risk haritamızsa nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek  risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Şu anda iki önemli olumsuz  faktör güçlerini bize karşı birleştirmiş, daha hızlı yol almamızı  zorlaştırmaktadır. Faktörlerden biri, belirsizliğin verdiği gerginlik içinde  zamanla yorulmuş olmamızdır, diğer olumsuz faktör virüsün yeni varyantlarıdır.  Yorgunluğun haklı sebepleri var." dedi.
 
"Mutasyon ve varyantlar konusunda ise genelde beklenti, şansın bizden  yana olmasıydı ama şu an için bu gerçekleşmedi." ifadesini kullanan Koca,  "Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları, Kovid-19'un eskisinden daha hızlı  yayılım göstermesinin sebebini virüsün yeni varyantlarına bağlamaktadır.  Türkiye'nin tecrübesi bunu doğrulamıştır." diye konuştu.
 
 
"Varyantlarla mutantların işi zorlaştırdığı bir gerçektir"
Bakan Koca, varyantın, ortaya çıktığı ilk şekle göre farklılık  göstermiş virüs anlamına geldiğini söyleyerek, "Virüsün geçirdiği değişim bazen  etkisiz hale gelmesine de neden olabilir. 2003'te SARS adlı salgına yol açan  virüsün ortadan kaybolması buna bağlanmıştı. Bugünse kısa vadede bunun tersi  olmuştur. Vaka artışlarında etkisi yüksek olan varyantlarla virüsün daha ciddi  değişime uğramış bir şekli olan mutantların işi zorlaştırdığı bir gerçektir.  Hızlı yayılım dışında, bunlar hastalığın daha ağır geçirilmesine de neden  olabilmektedir." diye konuştu.
 
"Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklı"
Koca, son haftalarda çok sayıda mutant ve varyant virüs tespit  ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:
"Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Virüsün  değişime uğramış bu şekli, ilk koronavirüse göre daha hızlı yayılmaktadır. Bugün,  virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen başka  varyantlar var. Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 285 kişide, Brezilya varyantı  ise 9 ilimizde 166 kişide görülmüştür. Az sayıda olmakla birlikte Kaliforniya-New  York ile B.1.525 varyantı da tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek  bulaştırıcılığı nedeniyle sıkı takibini tavsiye ettiği E484K mutasyonuna ise 4  bin 820 vakada rastlanmıştır."
 
 
"Dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir"
Bu durumun, hastaneye başvurulara ve yatan hasta sayılarına  yansıdığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:
"Türkiye genelinde yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4  olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yoktur ama gelişmeler ciddi,  veriler ikaz edicidir. Sağlık hizmetlerimiz halen genel sağlık hizmetlerini  muntazam olarak kapsayacak şekilde, eksiksiz sürmektedir. Şayet yükümüz önü  alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye  gitmek zorunda kalabiliriz."
 
Koca, bu bilgilerin, günlük hayatın, Kovid-19 test laboratuvarlarının  ve vaka tablolarının gerçeği olduğunu belirterek, bu gerçeğin uyarısına dikkat  edilmesi gerektiğini vurguladı.
 
 
"En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız"
Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılamanın etkisinin görüldüğüne  işaret eden Koca, "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş  üstü oluştururken, bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü. Belirlenen gruplardan  başlayarak aşı programı devam ediyor. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız.  Yakın zamanda hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı  üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
 
"Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6'ncı ülkedir"
Koca, şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını bildirerek,  "İkinci doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Bu bilgi  ışığında, ister 'Türkiye aşıda başarılı' diyelim, ister 'başarısızdır' diyelim,  şurası tartışma götürmez bir gerçektir: Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6'ncı  ülkedir." bilgisini paylaştı.
 
 
Bakan Koca, şartların kendilerini hızla toparlanmaya davet ettiğini  dile getirerek, şöyle konuştu:
"Günlük vaka sayıları 50 binin üzerine çıkmışken başkasından duyulacak  uyarıya ihtiyaç olmamalıdır. Haritalar, tablolardaki sayılar güçlü birer  uyarıdır. Salgının getirdiği kısıtlamalarla günlük hayatın ihtiyaçları arasındaki  makul dengeyi tekrar kuralım. Örnek aramayalım, biz örnek olalım. Aşı programı  ilerlerken mücadelenin süresini kısaltalım. Bu iş bitene kadar bir gün bile  yalnız kalmayacaksınız. Bizi bir gün bile kararsız ya da yılgın görmeyeceksiniz.  Sizden isteğim ise moralinizi yükseltmenizdir. Her birinize selam ve saygılarımı  sunuyorum. Ramazanınızı yürekten kutlarım."
 
65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla ilgili geçmiş ve  güncel verileri karşılaştırarak paylaşan Koca, şu bilgileri verdi:
"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 Ocak itibarıyla toplam vaka  içerisindeki oranı yüzde 17,7 iken şimdi ise yüzde 8,2 düzeyinde. Yani aşılama  sonrası neredeyse toplam vaka sayısı içerisinde yarı yarıya düşmüş durumda. Bu  dönemde 65 yaş üstü aşılanan vatandaş sayısı yüzde 76,4. Yani yüzde 100  aşılanamadı. Halen yüzde 23,6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız tanımlandığı  halde aşısını yaptırmış durumda değil. Bu da bu rakamların içerisinde oluyor.  Aynı tabloda sağlık çalışanlarının toplam vaka içerisindeki payı 1 Ocak'ta yüzde  5,3 iken, sağlık çalışanlarında aşılama oranı yüzde 86, şu an 1,37'ye kadar indi.  Bu, aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu. Hastanede yatanlar içerisinde 65  yaş üstünün oranı yüzde 57,4 iken şimdi yüzde 31'e kadar düşmüş durumda. Sağlık  çalışanlarında bu düşüş daha belirgin. Hastanede yatanlar içerisinde sağlık  çalışanların yüzde 3,1 olan oranı şu an 0,78 seviyesinde. Yoğun bakımda yatan  vakalar içerisinde 65 yaş üstünün oranı yüzde 70'ten yüzde 48,4'e düştü. Bu  tabloda sağlık çalışanları ise 1 Ocak'ta yüzde 1,1'den yüzde 0,25'e kadar inmiş  durumda."
 
 
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ait  tabloları aşının etkisini görmek için paylaştığını belirterek, şu bilgileri  verdi:
"Entübe vakaları içerisinde 65 yaş üstünün oranının yüzde 71'den yüzde  54,4'e indiğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarında ise bu oran yüzde 1,1 iken şu an  0,15'e düştü. Vefat edenler içerisinde 65 yaş üstünün oranının yüzde 65'e  düştüğünü görüyoruz. Yani aşının 65 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına daha erken  dönemde başlanmasının etkisiyle hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe  olan hastalar boyutuyla baktığımızda belirgin bir fayda sağladığını bu nedenle  aşıları tanımlanmış olan vatandaşların aşılarını yaptırma noktasında hassasiyet  göstermelerini ifade etmek istiyorum."
 
"Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz"
Günlük vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkması nedeniyle tam kapanma  ya da farklı önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:
"Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, 'Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne  gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir  şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın  Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında  alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun  gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar."
 
 
Ramazan ayının özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem  olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:
"Mutantın özellikle yüzde 85'e kadar çıktığı bu dönemde, bulaşıcılığın  daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Kasım ve aralıkta yaşadığımız pikten  farklı olarak, bu pik mutant oranının yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın  çok arttığı bir pikten bahsediyoruz. O nedenle yakın temas ve hareketliliği  azaltıcı döneme girmek durumundayız. Bütün vatandaşlarımızın bu noktada özellikle  hassasiyet göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."
 
 

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