Ramazanda tam kapanma olacak mı? Bakan Koca kritik 5 ili açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Ülkemiz salgın boyunca yaşadığını en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Mart ayının başından itibaren vaka sayılarını il il gösteren harita yayınlıyoruz. Bu harita, Türkiye genelinde vakaların arttığını gösteriyor. İki olumsuz faktör var. Biri; zamanla yorulmuş olmamızdır. Diğeri, virüsün mutasyonlarıdır.
Mutasyon ve varyantlar konusunda, genelde beklenti şansın bizden yana olmasıydı. Şu anda bu gerçekleşmedi. Bilim insanları, Kovid-19'un yaygınlaşmasının nedenini varyantlara bağlıyor.
Türkiye'deki vakaların artışı bunu doğrulamaktadır. Virüsün geçirdiği değişim bazen etkisinin azalmasına da yol açabilir. Vaka artışında etkisi olan varyantlarla işi zorlaştırdığı bir gerçektir. Bunlar hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olabilmektedir.
Son haftalarda çok sayıda mutant virüs tespit ettik. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonudur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika mutasyonu 11 ilde 85 kişide, Brezilya mutasyonu 9 ilimizde 96 kişide görülmektedir.
Verdiğim bilgilerden anlaşılacağı gibi, yeni durum vaka sayılarının yanı sıra hasta yatış oranına da yansıdı. Sağlık hizmetlerimiz eksiksiz sürmektedir. Yükümüz önünü alamayacağımız şekilde ağırlaşırsa yeni bri düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz.
Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken, bugün bu oran yüzde 53'lere düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Aşılama ile toplumsal bağışıklığı güçlendireceğiz. Toplam aşılanan kişi sayısı 18 milyon doz aşı yapıldı. İkinci doz aşı olan kişi sayısı 7,5 milyonu bozdu. Türkiye en çok aşı yapan 6. ülkedir.
Birkaç tabloyu özellikle vermek istiyorum. Burada 65 yaş üstünü görüyoruz. Sağlık çalışanlarının aşı sonrasını özellikle toplam vaka sayısı içindeki oranını görmüş oluyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 Ocak itibariyle toplam vaka içindeki oranı 17.7, şimdi ise yüzde 8.2, yani aşılama sonrası neredeyse toplam vaka sayısı içinde yarı yarıya düşmüş durumda. Bu dönemde aşılanan kişi sayısı ise 65 yaş üstü yüzde 76.4, yani 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23.6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız aşısı tanımlandığı halde yaptırmış değil.
Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı Ocak başında yüzde 5.3, aşılama oranı yüzde 86. Yüzde 86 oranıyla birlikte toplam vaka içindeki payı 1 Ocakta yüzde 5.3 iken şu an 1.37'ye kadar indi.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.
Rusya'da mevkidaşımla 2 defa görüşmüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, bazı bölgelerde, Muğla, İzmir Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler. O yüzden değerlendirmenin daha rahat yapılacağını söyleyebilirim. Sertifikasyon ve aldığımız tedbirleri gördükleri takdirde daha farklı karar alacaklarını söyleyebilirim.
Bu yaşadığımız Türkiye'de üçüncü İstanbul için dördüncü pik. Vaka sayısının yoğun olduğu, ağır hasta sayımızın artmadığını rakamlardan görüyorsunuz. Şu dönemde sağlık altyapımız açısından ciddi bir sorun olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Yatak doluluk oranlarımızın şu an yüzde 56.3 olduğunu söylemek istiyorum. Servis yatağı doluluk oranında sorunun olmadığını söyleyebilirim. Yoğun bakımlar için ise erişkin yoğun bakım son derece önemli. 47 bin yoğun bakımımızın 32 bini erişkin yoğun bakım olarak kullanılıyor, yüzde 71.3, yüzde 30'a yakın kapasitemizin olduğunu bu da 10 bine yakın ağır hasta anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum.
YOĞUN BAKIM ORANI YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE OLAN 5 İL