Ramazanda stresi ve gerginliği azaltmanın yolları!

Orucun özünde kişinin bedenini, ruhunu arındırmak vardır. Ramazan ayını manevi atmosferi, iyi ahlaki karakter ve alışkanlıkları geliştirmeyi amaçlar. Çoğu insan, bırakın bütün bir ayı, ara sıra tek bir öğünden vazgeçmeyi zor buluyor. Koronavirüs stresi pek çok kişinin psikolojisini olumsuz etkilerken bir de oruç yorgunluğu bazılarında öfke patlamalarına neden oluyor. Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün günlerimizi evde geçirmek zorunda kaldığımız bu süreçte aile içi ilişkileri ve öfkeyi anlattı.

Ramazan ruhsal gelişim ayıdır ama aynı zamanda zihinsel ve duygusal gelişimin de zamanıdır. Oruç tutmak birçokları için zor olsa da üzerine bir de koronavirüsün yarattığı stres de ekleninde öfke kaçınılmaz hale geliyor. Kendimizi yiyecekten mahrum bırakmak yapılması en zor şeylerden biri ancak oruçta kendini kontrol etmek daha da zor olabiliyor. Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün stresi ve gerginliği azaltmanın yollarını anlattı.

EVDE GEÇİRMEK OLUMSUZ ETKİLİYOR!

Ramazan ayı, toplumumuzdaki çoğu insan için manevi olarak değerli bir aydır. Ancak bu ay ve özellikle oruç tutmak birey için anlamlı olduğu kadar pandemi dönemi ile de birleşince bireylerde stres ve öfkeye sebep olabilmektedir. Bu stres, günlerimizi evde geçirmek zorunda kalıdığımız bu süreçte aile içi ilişkileri ve özellikle çiftlerin ilişkilerini olumsuz etkileyebilmektedir.

RAMAZANDA SALGIN STRESİ ÖFKE PATLAMALARINA NEDEN OLUYOR!

Ramazanda bireyler, açlığın verdiği stres ve fiziksel yorgunluk ile baş etmeye çalışmaktadır. Sahur yapan bireylerde gece uykusunun bölünmesi veya uyku düzeninin bozulması gibi etkenlerle normalde olduklarından daha öfkeli olabilseler de aç kalınan sürenin daha uzun olması nedeniyle; gece beslenmek bu dönemde bireyler için fayda sağlamaktadır. Öfke ve yorgunluk hissi bireylerin ilişkilerine, özellikle aynı evde yaşayan çiftlerin ilişkilerine zarar verebilmektedir.

ORUÇTA KENDİ BAŞINIZA KALIN

Bireyler öfke ve gerginliklerini yönetebilmek için ev içinde kendilerine özel alan yaratabilmelidir. Böylece mümkün olduğunca kendi başına kalıp zamanını hoşuna giden şeylerle geçirerek, yaşanabilecek tartışmaların önüne geçilebilir. Bir diğer önemli nokta ise; çiftlerin birbirlerinin özel zamanlarına saygı duyuyor olmasıdır. Çitlerin bireysel zamanlarında; duygu düzenleyebilmeleri, zihinsel olarak kendilerini sakinleştirebilmeleri önemlidir. Öfke, gerginlik gibi yoğun, şiddetli duygular sakinlik ve zaman isteyen duygulardır. Bu sebeple bireysel zamanlar sıklıkla önem arz etmektedir.

RAMAZANDA UYKU KALİTESİNE DİKKAT!

Diğer bir önemli nokta ise; uykudur. Kaliteli ve verimli bir uyku; ramazan da bireylere çok fazla fayda sağlamaktadır. Uyku ruhsal olarak beslenme anlamına gelmektedir. Uykusuzluk ise tek başına; öfke, huzursuzluk gibi duyguların ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Günde 7-8 saat uyuyor olmak, bireyin hem bedenine hem de ruh sağlığına fayda sağlamaktadır. Uyku düzeni olan birey, hem aile içi ilişkilerinde hem de sosyal ilişkilerinde çok daha başarılı şekilde duygu ve düşünceleri yönetebiliyor olacaktır.

RAMAZANDA SPOR RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Spor da ramazan ayında bireylere yine fayda sağlayacak unsurlardan biridir. Bedenin hareket etmesi ile hormonlar dengelenir ve bu durum doğrudan ruh sağlığına olumlu etki yapar. Ruh sağlığı beden, zihin ve hormonlardan doğrudan etkilenmektedir. Sporla birlikte aktif olan beden, bireylere böyle dönemlerde mutlaka fayda sağlayacaktır. Hobiler de bu süreçte bireylere doğrudan fayda sağlamaktadır. Sadece bu süreçte değil, her zaman hobi edinmek bireyi üretken hissettirirken aynı zamanda bir şeylerle meşgul olmak stresi ve gerginliği azaltmaktadır.