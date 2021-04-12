Ramazanda misafirliğe gitmek yasak mı? Ramazanda evde toplu iftar vermek yasak mı? İşte Ramazan Genelgesi!

Ramazan ayı başlıyor. Milyonlar bugün evde kılınacak ilk teravih namazı ile ramazanı karşılayacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bu yıl ramazanı evde geçirecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs tedbirleri uygulanacak. İçişleri Bakanlığı ramazan ayına ilişkin tedbirleri yayınladığı genelge ile tek tek açıkladı. Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Peki, Ramazanda misafirliğe gitmek yasak mı? Ramazanda evde toplu iftar vermek yasak mı? Ramazanda iftara misafir çağırmak yasak mı? Ramazanda misafirlik cezası ne kadar? İşte İçişleri Bakanlığı Ramazan Ayı Tedbirleri Genelgesi ve detayları...

Ramazan ayının gelmesi ve koronavirüsün hala devam ediyor olması nedeniyle hükümet Ramazan ayına ilişkin ek tedbirler aldı. Artan vaka sayıları nedeniyle ramazanda uygulanacak ek tedbirler bulaş riskini azaltmak amacıyla sıkı sıkı denetlenecek. Alınacak önlemlerin detayları İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'nde tek tek açıklandı. Peki, Peki, Ramazanda misafirliğe gitmek yasak mı? Ramazanda evde toplu iftar vermek yasak mı? Ramazanda iftara misafir çağırmak yasak mı? Ramazanda misafirlik cezası ne kadar? İşte İçişleri Bakanlığı Ramazan Ayı Tedbirleri Genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Genelgesi'ne göre, ramazan ayında uygulanacak yasaklar, kısıtlamalar ve kurallar belli oldu. Bulaş riskini azaltmak, koronavirüsün yayılımını azaltmak amacıyla denetimlerin yoğun bir şekilde yapılacağının açıklandığını genelgede ramazanda risk oluşturabilecek durumlar tek tek ele alındı.

RAMAZANDA MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelgeye göre , iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Ramazan ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamalar toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72 ‘nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak."