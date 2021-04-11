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Ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması çağrısında bulu

DHA |  11 Nisan 2021 Pazar - 12:28 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 12:28

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu iftarların olmayacağı ramazanda, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesinin ayın manevi iklimine uygun düşeceğini belirtti.


Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel  Baran,  "Kovid-19, üretmenin, paylaşmanın, dayanışmanın önemini daha çok  kavramamıza vesile oldu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını yaşayarak,  rahmet ve mağfiret ayı ramazanı tamamlamayı ve bayrama da sağlıklı erişmeyi  diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu iftarların olmayacağı ramazanda,  ihtiyaç sahiplerine yönelmenin ayın manevi iklimine uygun düşeceğini ifade eden  Baran, şunları kaydetti: "Ramazan ayı sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygularını idrak ettiren,  manevi güzellikleriyle insanlığı kucaklayan bir ay. Bu özel ay, rahmet  kapılarının sonuna kadar açıldığı mağfiret, bolluk ve bereket ayı. Yardımlaşma ve  paylaşmanın arttığı, içinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran  ramazanın milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, tüm insanlığa  bereket, barış ve huzur getirmesini, Kovid-19'un tüm alemden yok olmasını temenni  ediyorum."
 

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