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Ramazanda fonksiyonel beslenme önerisi

AA |  27 Nisan 2021 Salı - 17:30 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 17:30

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, iftar ve sahurda "fonksiyonel tıp ilkelerine uygun beslenme yöntemi" ile ramazan ayında vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini belirtti.


Harzadın, AA muhabirine, fonksiyonel tıbbın, kronik hastalıkların  önlenmesi veya tedavisine yönelik yaşam kurallarına odaklandığını söyledi.
 
Doğru beslenme, uyku, egzersiz ve stres yönetimi ile bazı  hastalıkların kök nedenlerinin ortadan kaldırılabileceğine işaret eden Harzadın,  Türkiye'de Sağlık Bakanlığı organizasyonuyla oluşturulan komisyon önderliğinde  fonksiyonel tıp uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.
 
Harzadın, fonksiyonel tıptan kanserden diyabete, astımdan sindirim  sistemi sorunlarına kadar birçok alanda faydalanıldığını, beslenmenin de bu  yöntemde önemli rol oynadığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Ramazan ayını vücudumuzun bağışıklığını artırmak, vücudun dengesini  korumak için önemli bir dönem olarak görüyorum. Ruhen ve bedenen arınma söz  konusu. Ruh olarak kendimizi daha sakin, dingin bir dönemin içinde buluyoruz.  Açlık açısından bakıldığında ise otofaji, yani vücudun yolunda gitmeyen hücreleri  tanıyıp yok ettiği bir dönem. Bunu detoksun bir parçası olarak görebiliriz.  Toksinlerden vücudun arındırıp daha iyi çalışmasını sağlayabiliriz."
 
Sofralara deve dikeni tohumundan kuru fasulyeye öneriler
 
Nazan Uysal Harzadın, ramazan ayında detoksun birtakım kurallarının  uygulanmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şu  bilgileri verdi:
 
"Kükürtlügiller, lahanagillerin hem iftar hem sahurda tüketilmesini  öneriyoruz. Tek öğün beslenme vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak besini  almamız için yeterli değil. Kükürtlü grubu günde 2-3 porsiyon şeklinde tüketmemiz  gerekiyor. Brokoli, karnabahar, lahana, roka, hardal, Brüksel lahanası tercih  edilebilir. C grubu besinleri de ihmal etmemeliyiz, soğan, sarımsak,  turunçgiller, bergamut gibi... İlaçsız limon kabuğunu da salatalarımıza  rendeleyebiliriz. Balık, tavuk, kırmızı et yumurta gibi kaliteli protein  tüketimine de dikkat etmeliyiz. Karaciğer sağlığı için kuru fasulye, nohut  yiyebiliriz. Her gün enginar tüketimi de karaciğer detoks sistemini inanılmaz  destekliyor. Enginarı yiyemiyorsak bile suyunu içebiliriz."
 
Karaciğer yenilenmesi için şevketibostan bitkisinden  yararlanılabileceğini, deve dikeni tohumunun da karaciğerdeki yağlanmayı geri  çevirdiğini dile getiren Harzadın, vücudun paslanmasını engelleyen glutatyon  içerikli ıspanak, avokado ve bamyanın da ramazan sofralarında yerini alması  gerektiğine işaret etti.
 
Uzak durulması gerekenler
 
Oruç süresini kolay geçirebilmek için bazı önerilerde de bulunan  Harzadın, tatlılar, unlu mamuller ve gazlı içeceklerden uzak kalınması bunun  yerine çilek, erik ve turunçgillerin tercih edilmesi gerektiğini aktardı.
 
Besinleri pişirme yöntemi ve süresinin de ramazan ayında fonksiyonel  beslenme açısından önemli olduğuna dikkati çeken Harzadın, şu bilgileri verdi:
 
"Proteinin pişirilmesi biyoyararlanım açısından değerlendirilmeli.  Yumurtayı pişirdiğimizde yüzde 90 oranında faydalanırken çiğ olarak  biyoyararlanım yüzde 51'e düşüyor. Beyazının komple pişmiş olması gerekiyor.  Vücudun çalışma mekanizmasını destekleyen kolinin (mikro besin ögesi) bulunduğu  yumurta sarısını ise kayısı kıvamında tüketmek gerekiyor. Kırmızı et konusunda da  hangi derecede pişmiş olduğunu önem taşıyor. Yaş ilerledikçe mesela 50 yaşından  sonra az pişmiş etin biyoyararlanımı azalıyor."
 

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DEÜ Ramazan fonksiyonel beslenme
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