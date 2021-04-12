Ramazanda davul çalınacak mı? Ramazan davulu çalmak yasak mı?

Milyonlar Ramazanı karşılamaya hazırlanıyor. 2021 yılının ilk orucu için önce evlerde teravih namazı kılınacak sonra da ilk sahur idrak edilecek. 2021 yılının ilk orucu için geri sayım devam ederken ramazan ayı geleneklerinden davulcuların olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Ramazanda davul çalınacak mı? Sahurda ramazan davulu çalınacak mı? Ramazan davulu çalmak yasak mı 2021? İşte detaylar...

2021 yılının en bereketli ayı ramazan bu yıl da koronavirüsün gölgesinde başlıyor. Koronavirüs kapsamında hükümet ek tedbirler aldı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile ramazan ayı ek tedbirlerini açıkladı. Milyonlar ramazan ayının ilk orucuna hazırlanırken bir ramazan geleneği olan davulcuların sahurda olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazanda davul çalınacak mı? Sahurda ramazan davulu çalınacak mı? Ramazan davulu çalmak yasak mı 2021? İşte detaylar...

RAMAZANDA DAVUL ÇALINACAK MI?

Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine bu gece başlayacak. İlk oruca saatler kala davullarıyla vatandaşları sahura uyandıracak davulcuların mesaisi başlıyor.

İSTANBUL’DA RAMAZANDA 3 BİN 200 DAVULCU GÖREV ALACAK

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da ramazanda 962 mahallede yaklaşık 3 bin 200 davulcunun görev yapacağını bildirdi.

Aykut, 11 ayın sultanı ramazan için İstanbul'da davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

İstanbul'da davulculuk kültürünün her ramazanda yaşatıldığını belirten Aykut, "Davulculuk kültürünün devam etmesi için İstanbul'daki muhtarlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her ramazan öncesi, vatandaşlarımızı sahurda uyandırmak için davulcularımızı ramazana hazırlıyoruz." dedi.

Aykut, sahurda davul sesinin duyulmasının farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da yıllardır her mahallenin davulcusu aynı. Mahallelerin büyüklüğüne göre davulcu sayıları değişmekte. İstanbul'da bu ramazanda 962 mahallede yaklaşık 3 bin 200 davulcu görev yapacak. Davulcularımız, halkımız için yine sahurda sokaklarda olacak, davulunu çalacak ve insanları sahura kaldıracak."

"KOVİD-19 ÖNLEMLERİNİ ALDIK"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı aldıkları önemlere değinen Aykut, şunları söyledi:

"Geçen ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da davulcular koronavirüs önlemleri kapsamında apartmanlara bahşiş almaya girmeyecek. Bu kurala İstanbul'daki tüm davulcularımız uyacak. Davulcularımız tokmaklarını sokakta vuracak, binalara girmeden bahşişlerini toplayacak. Davulcular ücret konusunda böylece sıkıntı yaşamayacak. İnsanlar, gönlünden geçeni camdan davulcuya bahşiş olarak verebilecek. Bu kural sağlığımız ve virüsün yayılımının engellenmesi açısından önemli."

Vatandaşları korsan davulcular konusunda da uyaran Aykut, "Davulcularımız bütün ramazan davul çalıyor. Daha sonra emek hırsızları ortaya 'ben ramazan davulcunuzum' diye çıkıyor. Bu konuya vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz." dedi.

Aykut, davulcuların ramazanda davulculuk geleneğini sürdürmek için çalıştığını sözlerine ekledi.