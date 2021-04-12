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Ramazanda davul çalınacak mı? Ramazan davulu çalmak yasak mı?

12 Nisan 2021 Pazartesi - 12:03 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 12:04

Milyonlar Ramazanı karşılamaya hazırlanıyor. 2021 yılının ilk orucu için önce evlerde teravih namazı kılınacak sonra da ilk sahur idrak edilecek. 2021 yılının ilk orucu için geri sayım devam ederken ramazan ayı geleneklerinden davulcuların olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Ramazanda davul çalınacak mı? Sahurda ramazan davulu çalınacak mı? Ramazan davulu çalmak yasak mı 2021? İşte detaylar...


2021 yılının en bereketli ayı ramazan bu yıl da koronavirüsün gölgesinde başlıyor. Koronavirüs kapsamında hükümet ek tedbirler aldı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile ramazan ayı ek tedbirlerini açıkladı. Milyonlar ramazan ayının ilk orucuna hazırlanırken bir ramazan geleneği olan davulcuların sahurda olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazanda davul çalınacak mı? Sahurda ramazan davulu çalınacak mı?  Ramazan davulu çalmak yasak mı 2021? İşte detaylar...  
 
 
RAMAZANDA DAVUL ÇALINACAK MI? 
 
Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, ilk mesailerine bu gece başlayacak. İlk oruca saatler kala davullarıyla vatandaşları sahura uyandıracak davulcuların mesaisi başlıyor. 
 
İSTANBUL’DA RAMAZANDA 3 BİN 200 DAVULCU GÖREV ALACAK  
 
Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri  Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da ramazanda 962 mahallede  yaklaşık 3 bin 200 davulcunun görev yapacağını bildirdi. 
 
Aykut, 11 ayın sultanı ramazan için  İstanbul'da davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.
 
İstanbul'da davulculuk kültürünün her ramazanda yaşatıldığını belirten  Aykut, "Davulculuk kültürünün devam etmesi için İstanbul'daki muhtarlar olarak  elimizden geleni yapıyoruz. Her ramazan öncesi, vatandaşlarımızı sahurda  uyandırmak için davulcularımızı ramazana hazırlıyoruz." dedi.
 
Aykut, sahurda davul sesinin duyulmasının farklı bir duygu olduğunu  ifade ederek, şöyle devam etti:
 
"İstanbul'da yıllardır her mahallenin davulcusu aynı. Mahallelerin  büyüklüğüne göre davulcu sayıları değişmekte. İstanbul'da bu ramazanda 962  mahallede yaklaşık 3 bin 200 davulcu görev yapacak. Davulcularımız, halkımız için  yine sahurda sokaklarda olacak, davulunu çalacak ve insanları sahura kaldıracak."
 
 
"KOVİD-19 ÖNLEMLERİNİ ALDIK"
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı aldıkları önemlere  değinen Aykut, şunları söyledi:
 
"Geçen ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da davulcular koronavirüs  önlemleri kapsamında apartmanlara bahşiş almaya girmeyecek. Bu kurala  İstanbul'daki tüm davulcularımız uyacak. Davulcularımız tokmaklarını sokakta  vuracak, binalara girmeden bahşişlerini toplayacak. Davulcular ücret konusunda  böylece sıkıntı yaşamayacak. İnsanlar, gönlünden geçeni camdan davulcuya bahşiş  olarak verebilecek. Bu kural sağlığımız ve virüsün yayılımının engellenmesi  açısından önemli."
 
Vatandaşları korsan davulcular konusunda da uyaran Aykut,  "Davulcularımız bütün ramazan davul çalıyor. Daha sonra emek hırsızları ortaya  'ben ramazan davulcunuzum' diye çıkıyor. Bu konuya vatandaşlarımızın dikkat  etmesini istiyoruz." dedi.
Aykut, davulcuların ramazanda davulculuk geleneğini sürdürmek için  çalıştığını sözlerine ekledi.
 
 
 
 

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