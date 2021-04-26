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Ramazanda ağız ve diş sağlığına daha fazla önem verilmeli

26 Nisan 2021 Pazartesi - 17:40 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 17:40

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, ramazanda ağız ve diş sağlığına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.


Tunçdemir, AA muhabirine, ramazanda ağızda oluşan kokunun, oruçlu  kimselerin şikayetlerinin başında yer aldığına işaret etti.
 
Tükürüğün anti bakteriyel özelliğiyle ağız ve diş sağlığına katkı  verdiğini anlatan Tunçdemir, tükürüğün miktarında ve akış hızındaki azalmanın,  ağız içi hastalıklara neden olduğunu vurguladı. Tunçdemir, şunları kaydetti:
 
"Bu nedenle ramazan ayında iftar ve sahur arasında su tüketimini  artırmamız lazım. Çay ve kahve tüketiminin ise azaltılması gerekiyor. Bunlar,  sıvı atılımını kolaylaştıran içecekler. Ramazanda oruç tutanlarda tükürükteki  azalmalar, ağız içerisindeki bakterilere fırsat veriyor. Ramazan ayında ağız ve  diş problemleri artıyor. Bakteriler daha aktif olduğu için diş ağrıları, diş eti  kanamaları ve ağız kokusu şikayetleri artıyor. Bu nedenle ramazanda ağız  temizliğine daha fazla önem vermemiz gerekiyor. İftarla sahur arası şekersiz  sakız çiğnemek de hastalarımıza önerdiğimiz uygulamalardandır."
 
Tükürüğün çürük önleyici etkisi olduğunu dile getiren Tunçdemir,  "Şekersiz sakız çiğneme esnasında tükürük salınımı arttığı için tükürüğün çürük  önleyici etkisi de artmış olur. Ayrıca sakız çiğneme esnasında diş fırçalamada  olduğu gibi diş üzerindeki yemek artıkları da uzaklaştırılır. Bu nedenle ağız  kokusuna karşı ramazanda şekersiz sakız çiğnemeyi öneriyoruz." dedi.
 
Tunçdemir, florürlü diş macunu, diş ipi, köprü temizleme ve arayüz  fırçasıyla yapılan ağız ve diş temizliğinin önemine dikkati çekerek, sözlerini  şöyle tamamladı:
 
"Oruçta, vücut enerji için yağ yakıyor, bu sırada bazı bileşenler  açığa çıkıyor. Bunların bir miktarı da nefes yoluyla dışarı atılıyor. Bu da ağız  kokusunu meydana getiriyor. Kişinin bazı rahatsızlıkları da buna neden olabilir.  Sahurda diş fırçalama unutulursa gün içerisinde macunsuz, mekanik olarak dişler  fırçalanabilir. Suyla ağız çalkalanabilir. Sindirim ağızda başlıyor. Besinleri  daha fazla çiğnersek, mide asidi daha az salgılanır. Mide-bağırsak problemleri  azalır. Ayrıca ağız kokusu az hissedilir. Ağız kuruluğu da bu şikayete neden  olabilir. Tüketilen besinler de çok önemli. Asitli, baharatlı ve karbonhidrat  içeriği fazla olan yemeklerin, ağız kokusunu artırdığı ispatlanmıştır.  Vatandaşlara bol su tüketimi ve iftarla sahur arası şekersiz sakız çiğnemelerini  tavsiye ediyorum."
 

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Ramazan ağız diş
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