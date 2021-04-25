Ramazanda ağız kokusunu önlemenin yolları

Ramazanda gün boyu süren açlık ve susuzluk ağız kokusuna neden olabilir. Pek çok kişinin yaşadığı bu sorun yeterince tükürük üretememek nedeniyle oluşan ağız kuruluğundan kaynaklanır. Ancak ağız kokusu başka hastalıkların habercisi de olabilir. Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, Ramazanda sık karşılaşılan ağız kokusu nedenlerini ve önlemenin yollarını anlattı.

Oruçluyken ağız kokusuna neyin sebep olduğu pek çok kişi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Oruç ile birlikte başta gün boyu aç ve susuz kalmanın yanında bazı hastalıklar ağız kokusuna neden olabilir. Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun Ramazan ayında açlık nedeniyle oluşan ağız kokusundan kurtulmanın yollarını anlattı.

DİŞ FIRÇALAMAYI İHMAL ETMEYİN

Ramazan Ayı’nda ağız ve diş sağlığı için sahur ve iftardan sonra dişlerin fırçalanması gerektiğini belirten Arzu Yalnız Zogun “Ayrıca bol bol su içilmeli. Ağızda bakteri olması veya diş eti probleminin olması kötü bir ağız tadı ve kokusu bırakacaktır. Bu ağız kokusu açlık sırasında veya su içilmediği oruç vakitlerinde, dışarıdan algılanabilir hal alabilir” dedi.

Ağız kokusunun kişiyi ve çevresindeki insanları rahatsız edebileceğini aktaran Zogun, “Ağızdan alınan nefes, diş etini kurutarak koku yapabilir. Böyle bir durumun olmaması için sahurda bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz. Tüketilen su tükürük akışkanlığını artırır. Sahurda yemek yedikten sonra mutlaka diş fırçalanmalı ve ardından bol su tüketilmelidir” dedi.

DURDUK YERE KANAYABİLİR

Diş etinde sorunu olanlar, çürük tedavisini erteleyenlerin oruç tutarken zorluk yaşayabileceğine dikkat çeken Zogun, “Eğer çürükler varsa oruçluyken ansızın diş ağrısı yapabilir. Bu durumlar enfeksiyona da dönüşebiliyor. Diş eti probleminde ise diş etleri durduk yere kanayabilir, böyle bir durum oruçla ilgili problem oluşturabilir. Aynı zamanda ağızdaki sorunlar oruçlu iken kendini daha fazla hissettirecektir ağız tadı ve kokusundaki sorunlar oruç tutmayı da zorlaştıracaktır” dedi. Zogun, oruç tutarken sıkıntı yaşamak istemeyenlerin diş sorunlarını bir an önce yaptırmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.