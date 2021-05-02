Ramazana özgü sünnetlerden itikaf başlıyor! İtikaf nedir? Ramazanın son 10 günü itikaf nasıl yapılır?

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyen itikaf, bu ramazanda il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumunda müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek. Ancak salgın nedeniyle Müslümanlar evin bir odasında itikafa da girebiliyor. Peki, İtikaf nedir, ne zaman yapılır? İtikaf ibadeti nedir? İtikafa girmek nedir? İtikafa nasıl niyet edilir? Ramazanın son 10 günü itikaf nasıl yapılır? İşte itikaf ibadeti ile ilgili detaylar...

Ramazan ayına özgü sünnetlerden itikaf başlıyor. Pek çok kişi itikafa girerek, Kur'an okumak, namaz kılmak, tövbe, istiğfar, dua etmek, Kelime-i Tevhid ve tekbir getirmek, nefis muhasebesi yapmak, Allah'ın varlığı birliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek, gereksiz söz ve işlerden uzak kalmak suretiyle Peygamberimizin bu güzel sünnetini ihya edecek. Peki, İtikaf nedir, ne zaman yapılır? İtikaf ibadeti nedir? İtikafa girmek nedir? İtikafa nasıl niyet edilir? Ramazan ın son 10 günü itikaf nasıl yapılır? İşte itikaf ibadeti ile ilgili detaylar...

Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikaf günleri, Ramazanın son günlerinde ifa ediliyor. Modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz parçası itikafın, salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında da yapılabileceği tavsiye ediliyor.

İTİKAF NEDİR?

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde yapılıyor. İtikaf, modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz bir parçası.

BU YIL İTİKAF YAPILACAK MI?

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyen itikaf, bu ramazanda il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumunda müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikaf ibadetinde asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor.

İTİKAF EVDE YAPILIR MI?

İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, "İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık gibi mücbir sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür" dedi. itikafın beş vakit namaz kılınan bir mescit veya mescit hükmündeki bir yerde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak, belirli bir süre durmak olduğunu söyledi.

İtikafa girecek Müslümanın akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağında ve bazı hallerden temizlenmiş olması gerektiğini belirten Demirhan, "İtikaf, insanın nefsani arzulardan sıyrılmasına ve dünyevi meşgalelerden uzaklaşmasına vesile olur. Böylece kişi, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme ve manevi bir ufka erişme imkanı bulur. Vaktini namaz, Kur'an tilaveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle değerlendirir." diye konuştu.

Demirhan, itikafa girecek kişinin mescitte yemek yiyip içtiğini, istirahat ettiğini, burada giderilmesi mümkün olmayan zaruri ve doğal ihtiyaçları için dışarı çıkabildiğini kaydetti.

İhtiyacı giderdikten sonra hemen itikaf mahalline geri dönülmesi gerektiğini dile getiren Demirhan, "Yılın herhangi bir zamanında itikafa girmek mümkün olmakla birlikte ramazanın son 10 gününde itikaf daha faziletlidir. Nitekim Allah Resulü, Medine'ye hicretten sonra vefatına kadar ramazanın son 10 gününde itikafa girmiş, hanımları ve birçok sahabe de onunla beraber itikaf yapmışlardır. Camide itikaf, erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir odasında itikafta bulunabilirler. Şafi mezhebine göre ise mescit dışında itikaf caiz değildir." ifadelerini kullandı.

Demirhan önceki yıllarda, İstanbul'da belirlenen camilerde, dünya ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen birçok Müslümanın itikafa girdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle geçen yıl Müslümanların camilerde itikafa giremediğine dikkati çeken Demirhan, şöyle devam etti:

"Normal dönemlerde itikafın yapıldığı yerin mescit olması esastır. İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık gibi mücbir sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür. Bir Müslüman, evinin mescit edindiği bir odasında itikafa girerek, Kur'an okumak, namaz kılmak, tövbe, istiğfar, dua etmek, Kelime-i Tevhid ve tekbir getirmek, nefis muhasebesi yapmak, Allah'ın varlığı birliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek, gereksiz söz ve işlerden uzak kalmak suretiyle Peygamberimizin bu güzel sünnetini ihya edebilir. Şu kadar var ki mücbir sebeplerin ortadan kalkması durumunda erkeklerin evde itikaf yapması caiz değildir."

İTİKAFIN RAMAZANIN SON 10 GÜNÜNDE EDA EDİLMESİ DAHA FAZİLETLİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman'ın genelde yaptığı dünya işlerini bir tarafa bırakıp kendi içine yönelmesi, yaratıcısı ile adeta baş başa kalması ve kendisini onun huzurunda bir muhasebeye tabi tutmasının önemli bir kulluk görevi olduğunu belirterek, itikafın buna imkan ve ortam sağladığını söyledi.

Yaman, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'ın itikaf yapabileceğini belirterek, yılın herhangi bir zamanında itikafa girmenin mümkün olmakla birlikte bu ibadetin ramazanın son 10 gününde eda edilmesinin daha faziletli olduğunu vurguladı.

Hazreti Muhammed'in Medine'de geçirdiği ramazan aylarının son 10 gününde bu ibadeti yerine getirdiğini hatırlatan Yaman, şunları kaydetti:

"Özel yönleri ve hükümleri olan bu önemli ibadet cemaatle beş vakit namaz kılınan bir camide yerine getirilir. İtikafın amacı da bunu gerektirmektedir. Zira kişi ancak mescitte dışarıda meşgul eden şeylerden kendisini soyutlar ve nefsini arzu ve isteklerinden uzak tutup bütün vaktini ibadete ayırabilir. Bu ibadetin evde yerine getirilmesi aynı sonuca ulaştırmaz. Çünkü evde dikkat dağıtıcı ve bu amaca ulaşmayı engelleyen pek çok şeyin varlığı söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla gerçek anlamda ibadete kapanabilmek için mescit gibi kişinin her şeyden soyutlanabileceği bir ibadet mekanında bulunması önem arz etmektedir. Fakat kadınlar güvenlik, mahremiyet ve benzeri gerekçelerle bu hükümden istisna edilmiştir. Onlar itikafı evlerinin bir köşesinde yerine getirirler."

"VATANDAŞLAR SALGINLA MÜCADELEYE KATKI SUNMALI"

Yaman, itikafa giren kimsenin yeme, içme, uyku ve diğer ihtiyaçlarını mümkün olduğu takdirde camide tedarik edeceğini, tuvalete gitme, abdest alma ve gerekli olduğunda gusletmek gibi doğal ihtiyaçları için ise mescitten dışarı çıkabileceğini aktardı.

Yaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salgın günlerinde itikaf ibadetini aksatmak istemeyen Müslümanlar bunun için ayrılan camileri tercih etmeliler. Zira her camide özel birtakım tedbirlerin alınması mümkün olmayabilir. İtikaf ile kendisini arındırmak isteyen Müslümanlar, dinimize göre kul hakkının Allah hakkından önce geldiğini asla unutmamalı ve etrafa zarar vermemeye azami özen göstermelidirler. Bu minvalde Diyanet İşleri Başkanlığımızın yönlendirmelerine mutlaka uymalı ve salgınla mücadeleye katkı sunmalıdırlar. Camide bulunanlar birbirinden uzak köşelerde daha çok bireysel ibadete yönelmeli, temizliğe her zamankinden daha çok dikkat etmeli ve toplu müzakerelerden uzak durmalıdır.

Salgın hastalıklar veya karantina uygulaması gibi sebeplerle bu ibadetin asli şeklinde eda edilememesi halinde Müslümanların, ramazanda kendi evlerinde bir köşeye çekilip daha çok namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dini bilgilerini artıracak okumalar yaparak, yüce Allah'ı zikir ve tespih ederek ibadet hayatlarını sürdürmeleri mümkündür. Böyle bir ibadet her ne kadar gerçek anlamdaki itikafın yerini tam olarak tutmasa da umulur ki kişiye, halis niyetinin ve ibadet şevkinin karşılığı olarak itikaf sevabı kazandıracaktır."