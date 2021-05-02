02 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Ramazan Haberleri »
  • Ramazana özgü sünnetlerden itikaf başlıyor! İtikaf nedir? Ramazanın son 10 günü itikaf nasıl yapılır?

Ramazana özgü sünnetlerden itikaf başlıyor! İtikaf nedir? Ramazanın son 10 günü itikaf nasıl yapılır?

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 14:10 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 14:10

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyen itikaf, bu ramazanda il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumunda müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek. Ancak salgın nedeniyle Müslümanlar evin bir odasında itikafa da girebiliyor. Peki, İtikaf nedir, ne zaman yapılır? İtikaf ibadeti nedir? İtikafa girmek nedir? İtikafa nasıl niyet edilir? Ramazanın son 10 günü itikaf nasıl yapılır? İşte itikaf ibadeti ile ilgili detaylar...


Ramazan ayına özgü sünnetlerden itikaf başlıyor. Pek çok kişi itikafa girerek, Kur'an okumak, namaz kılmak, tövbe, istiğfar, dua  etmek, Kelime-i Tevhid ve tekbir getirmek, nefis muhasebesi yapmak, Allah'ın  varlığı birliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek, gereksiz söz ve işlerden uzak kalmak suretiyle Peygamberimizin bu güzel sünnetini ihya edecek. Peki, İtikaf nedir, ne zaman yapılır? İtikaf ibadeti nedir?  İtikafa girmek nedir? İtikafa nasıl niyet edilir? Ramazanın son 10 günü itikaf nasıl yapılır? İşte itikaf ibadeti ile ilgili detaylar...
 
 
Bir mescitte ibadet niyetiyle belli  kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle  baş başa kaldığı itikaf günleri, Ramazanın son günlerinde ifa ediliyor. Modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri  kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz parçası itikafın, salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak  kullanılan bir odasında da yapılabileceği tavsiye ediliyor. 
 
İTİKAF NEDİR? 
 
Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve  ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde  yapılıyor. İtikaf, modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine  yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz bir parçası.
 
BU YIL İTİKAF YAPILACAK MI? 
 
Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyen  itikaf, bu ramazanda il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumunda  müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek.
 
İTİKAF NASIL YAPILIR? 
 
İtikaf ibadetinde asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte  salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak  kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor.
 
 
İTİKAF EVDE YAPILIR MI?
 
İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin  Demirhan, "İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık  gibi mücbir sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit  edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı  alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür" dedi.  itikafın beş vakit namaz  kılınan bir mescit veya mescit hükmündeki bir yerde ibadet niyetiyle ve belirli  kurallara uyarak, belirli bir süre durmak olduğunu söyledi.
 
İtikafa girecek Müslümanın akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağında ve  bazı hallerden temizlenmiş olması gerektiğini belirten Demirhan, "İtikaf, insanın  nefsani arzulardan sıyrılmasına ve dünyevi meşgalelerden uzaklaşmasına vesile  olur. Böylece kişi, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme ve manevi  bir ufka erişme imkanı bulur. Vaktini namaz, Kur'an tilaveti, dua, zikir ve  tefekkür gibi ibadet ve taatlerle değerlendirir." diye konuştu.
 
Demirhan, itikafa girecek kişinin mescitte yemek yiyip içtiğini,  istirahat ettiğini, burada giderilmesi mümkün olmayan zaruri ve doğal ihtiyaçları  için dışarı çıkabildiğini kaydetti.
 
İhtiyacı giderdikten sonra hemen itikaf mahalline geri dönülmesi  gerektiğini dile getiren Demirhan, "Yılın herhangi bir zamanında itikafa girmek  mümkün olmakla birlikte ramazanın son 10 gününde itikaf daha faziletlidir.  Nitekim Allah Resulü, Medine'ye hicretten sonra vefatına kadar ramazanın son 10  gününde itikafa girmiş, hanımları ve birçok sahabe de onunla beraber itikaf  yapmışlardır. Camide itikaf, erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz  kılmak üzere belirledikleri bir odasında itikafta bulunabilirler. Şafi mezhebine  göre ise mescit dışında itikaf caiz değildir." ifadelerini kullandı.
 
Demirhan önceki yıllarda, İstanbul'da belirlenen camilerde, dünya ve  Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen birçok Müslümanın itikafa girdiğini söyledi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle geçen yıl  Müslümanların camilerde itikafa giremediğine dikkati çeken Demirhan, şöyle devam  etti:
 
"Normal dönemlerde itikafın yapıldığı yerin mescit olması esastır.  İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık gibi mücbir  sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri  bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri  doğrultusunda caiz görülmüştür. Bir Müslüman, evinin mescit edindiği bir odasında  itikafa girerek, Kur'an okumak, namaz kılmak, tövbe, istiğfar, dua etmek,  Kelime-i Tevhid ve tekbir getirmek, nefis muhasebesi yapmak, Allah'ın varlığı  birliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek, gereksiz söz ve işlerden uzak kalmak  suretiyle Peygamberimizin bu güzel sünnetini ihya edebilir. Şu kadar var ki  mücbir sebeplerin ortadan kalkması durumunda erkeklerin evde itikaf yapması caiz  değildir."
 
İTİKAFIN RAMAZANIN SON 10 GÜNÜNDE EDA EDİLMESİ DAHA FAZİLETLİ
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Müslüman'ın genelde yaptığı dünya işlerini bir tarafa bırakıp kendi içine  yönelmesi, yaratıcısı ile adeta baş başa kalması ve kendisini onun huzurunda bir  muhasebeye tabi tutmasının önemli bir kulluk görevi olduğunu belirterek, itikafın  buna imkan ve ortam sağladığını söyledi.
 
Yaman, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'ın itikaf yapabileceğini  belirterek, yılın herhangi bir zamanında itikafa girmenin mümkün olmakla birlikte  bu ibadetin ramazanın son 10 gününde eda edilmesinin daha faziletli olduğunu  vurguladı.
 
Hazreti Muhammed'in Medine'de geçirdiği ramazan aylarının son 10  gününde bu ibadeti yerine getirdiğini hatırlatan Yaman, şunları kaydetti:
 
"Özel yönleri ve hükümleri olan bu önemli ibadet cemaatle beş vakit  namaz kılınan bir camide yerine getirilir. İtikafın amacı da bunu  gerektirmektedir. Zira kişi ancak mescitte dışarıda meşgul eden şeylerden  kendisini soyutlar ve nefsini arzu ve isteklerinden uzak tutup bütün vaktini  ibadete ayırabilir. Bu ibadetin evde yerine getirilmesi aynı sonuca ulaştırmaz.  Çünkü evde dikkat dağıtıcı ve bu amaca ulaşmayı engelleyen pek çok şeyin varlığı  söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla gerçek anlamda ibadete kapanabilmek için  mescit gibi kişinin her şeyden soyutlanabileceği bir ibadet mekanında bulunması  önem arz etmektedir. Fakat kadınlar güvenlik, mahremiyet ve benzeri gerekçelerle  bu hükümden istisna edilmiştir. Onlar itikafı evlerinin bir köşesinde yerine  getirirler."
 
"VATANDAŞLAR SALGINLA MÜCADELEYE KATKI SUNMALI"
 
Yaman, itikafa giren kimsenin yeme, içme, uyku ve diğer ihtiyaçlarını  mümkün olduğu takdirde camide tedarik edeceğini, tuvalete gitme, abdest alma ve  gerekli olduğunda gusletmek gibi doğal ihtiyaçları için ise mescitten dışarı  çıkabileceğini aktardı.
 
Yaman, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Salgın günlerinde itikaf ibadetini aksatmak istemeyen Müslümanlar  bunun için ayrılan camileri tercih etmeliler. Zira her camide özel birtakım  tedbirlerin alınması mümkün olmayabilir. İtikaf ile kendisini arındırmak isteyen  Müslümanlar, dinimize göre kul hakkının Allah hakkından önce geldiğini asla  unutmamalı ve etrafa zarar vermemeye azami özen göstermelidirler. Bu minvalde  Diyanet İşleri Başkanlığımızın yönlendirmelerine mutlaka uymalı ve salgınla  mücadeleye katkı sunmalıdırlar. Camide bulunanlar birbirinden uzak köşelerde daha  çok bireysel ibadete yönelmeli, temizliğe her zamankinden daha çok dikkat etmeli  ve toplu müzakerelerden uzak durmalıdır.
 
Salgın hastalıklar veya karantina uygulaması gibi sebeplerle bu  ibadetin asli şeklinde eda edilememesi halinde Müslümanların, ramazanda kendi  evlerinde bir köşeye çekilip daha çok namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak,  dini bilgilerini artıracak okumalar yaparak, yüce Allah'ı zikir ve tespih ederek  ibadet hayatlarını sürdürmeleri mümkündür. Böyle bir ibadet her ne kadar gerçek  anlamdaki itikafın yerini tam olarak tutmasa da umulur ki kişiye, halis niyetinin  ve ibadet şevkinin karşılığı olarak itikaf sevabı kazandıracaktır."
 
 
 

ETİKETLER

Ramazanın son 10 günü itikaf İtikaf nedir İtikaf nedir ne zaman yapılır İtikaf ibadeti nedir İtikafa girmek nedir İtikafa nasıl niyet edilir Ramazanın son 10 günü itikaf nasıl yapılır itikaf nasıl yapılır itikaf itikaf günleri evde itikaf yapılır mı ramazanın son 10 günü ibadetleri nefis terbiyesi ramazanın ayrılmaz bir parçası ergenlik çağı tefekkür etme itikafa girecek kişi ramazanın son 10 gününde itikaf daha faziletli Şafi mezhebine göre itikaf tikafa girerek Kur'an okumak namaz kılmak tövbe istiğfar dua etmek Kelime-i Tevhid ve tekbir getirmek nefis muhasebesi yapmak Allah'ın varlığı birliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek gereksiz söz ve işlerden uzak kalmak Peygamberimiz ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman ramazan aylarının son 10 günü yeme içme uyku İtikaf ile kendisini arındırmak isteyen Müslümanlar
Ramazan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.