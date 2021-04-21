Ramazan sofralarının baş köşesinde yer alacak tarif: Kuzu gerdan

Ramazan sofralarını taçlandıracak lezzetlerin arayışına girenler, kolay ve şık sunumlar eşliğinde seçkin iftar menülerini oluşturuyor. İftar sofralarını lezzetli bir ziyafete dönüştürmek isteyenler için, işte Ramazan’a özel Kuzu Gerdan tarifi ve püf noktaları...
Kuzu Gerdan Tarifi
Kuzu gerdan için malzemeler
1 paket kuzu gerdan
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 adet defne yaprağı
2 çay kaşığı tane karabiber
2 çay kaşığı tuz
500 ml sıcak su
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı un
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı pul biber
Kuzu gerdan yapılışı
Kuzu gerdanı, 1 bütün soğanı, sarımsakları, defne yaprağını ve tane karabiberleri bir tencereye alın. Tuzu da ilave ettikten sonra üzerine sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte etler pişene kadar pişirin. Pişen etleri kemiğinden ayırıp suyunu süzün ve küçük parçalar haline getirin. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı, un, limon suyu ve pul biberi karıştırıp terbiye hazırlayın. Pişen etten kalan et suyunu terbiyeye ekleyin ve ardından parçaladığınız etleri de ilave ederek servise hazır hale getirin.