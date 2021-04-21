21 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.341 -1.75 EURO 9,8290 0.62
USD 8,1680 0.75 ALTIN 469,680 1.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ramazan sofralarının baş köşesinde yer alacak tarif: Kuzu gerdan

21 Nisan 2021 Çarşamba - 14:18 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 14:18

Bol muhabbetli ve lezzetli Ramazan sofraları, geçmişten günümüze kültürümüzün önemli bir parçası. Ramazan ayı boyunca Türk mutfağının en özel ve en çok sevilen lezzetleri için evlerde hazırlıklar yapılmaya başlanıyor. İftarda ya da sahurda alternatif öneriler arayanlar en özel tariflerin peşine düşüyor. Akrabaların bir araya toplandığı ve dostların ağırlandığı Ramazan sofraları, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kalabalık olamasa da sofralara eşlik eden enfes yemekler gecenin keyfini artırmaya yardımcı oluyor. İşte iftara özel sofralar için ne pişireceğine karar veremeyenlere, enfes ve yapımı kolay kuzu gerdan tarifi...


Ramazan sofralarını taçlandıracak lezzetlerin arayışına girenler, kolay ve şık sunumlar eşliğinde seçkin iftar menülerini oluşturuyor. İftar sofralarını lezzetli bir ziyafete dönüştürmek isteyenler için, işte Ramazan’a özel Kuzu Gerdan tarifi ve püf noktaları...
 
 
Kuzu Gerdan Tarifi
 
Kuzu gerdan için malzemeler
 
1 paket kuzu gerdan
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 adet defne yaprağı
2 çay kaşığı tane karabiber
2 çay kaşığı tuz
500 ml sıcak su
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı un 
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı pul biber
 
Kuzu gerdan yapılışı
 
Kuzu gerdanı, 1 bütün soğanı, sarımsakları, defne yaprağını ve tane karabiberleri bir tencereye alın. Tuzu da ilave ettikten sonra üzerine sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte etler pişene kadar pişirin. Pişen etleri kemiğinden ayırıp suyunu süzün ve küçük parçalar haline getirin. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı, un, limon suyu ve pul biberi karıştırıp terbiye hazırlayın. Pişen etten kalan et suyunu terbiyeye ekleyin ve ardından parçaladığınız etleri de ilave ederek servise hazır hale getirin.
 

ETİKETLER

Kuzu Gerdan Tarifi püf noktaları kuzu gerdan nasıl yapılır Ramazan sofraları kolay ve şık sunumlar iftar menüleri İftar sofraları lezzetli Ramazan sofraları Ramazanın en çok sevilen lezzetleri sahurda alternatif öneriler iftara alternatif öneriler özel sofralar kolay kuzu gerdan tarifi enfes ne pişireceğine karar veremeyenlere
Ramazan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.