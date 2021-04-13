Ramazan pidesi nasıl yapılır? Pide tarifi ve evde kolay ramazan pidesi yapımı

Ramazan ayının ilk gününde dumanı üstünde ramazan pidesi yapmak isteyenler garanti tarifleri araştırmaya başladı bile. Ramazana özgü lezzetlerden olan ramazan pidesinin yapılışını merak ediyorsanız en pratik ramazan pidesi tarifini hazırladık. Peki, Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde ramazan pide yapımı için gerekli malzemeler neler? İşte Pide tarifi ve evde kolay ramazan pidesi yapımı...

Ramazan bu yılda da koronavirüsün gölgesinde geçiyor. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılması kararı alındı. Fırınlar iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Ancak iftarda sıcak pide tüketmek isteyenler de bu tedbirler nedeniyle evde kendi pidesini yapmak için tarif arayışına girdi. Pek çok kişi pide tarifi araştırıyor. Peki, Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde ramazan pide yapımı için gerekli malzemeler neler? İşte Pide tarifi ve evde kolay ramazan pidesi yapımı...

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ramazan pidesi tarifi

Malzemeler:

2 bardak un

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı yaşmaya

1 tutam tuz

Üzeri için

Çörek otu

Sıvıyağ

Su

RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI

2 bardak un;maya, tuzu bir kaba alın.extra yarım bardak unu kenarda tutun.ekleyebilirsiniz.Suyun ilk etapta yarısını una ilave edin ve yoğurun.Yumuşak bir kıvam için gerekirse un ve su ekleyebilirsiniz.Sonra hamuru tezgaha alın ve 5-10 dakika yoğurmaya devam edin.Bir kabın tabanına un serpin.Hamuru koyun ve üstüne tekrar un koyun.Üzerine nemli bez koyarak 1-2 saat bekletin.Hamuru kaptan alıp bir 20 dk da tezgahta bekletin. Tezgaha un serperek biraz daha hamura kıvam verin.Elinizle pide şekline getirin.Üzerine su,zeytinyağı sürün ve çörekotu serpin. Kızarana kadar pişirin.