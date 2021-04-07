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Ramazan pidesi kaç lira oldu? Tek tek açıklandı

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 13:05 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 13:13

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fiyat illere göre farklılık gösteriyor. Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira, İstanbul’da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira, Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.


Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim  Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını  belirterek, "Ankara'da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide  3 liradan, İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak." ifadesini  kullandı. 
 
Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi  verdi.
 
Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate  alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen  Balcı, "Örneğin Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide  3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya'da 370 gram pide 4  lirayken, Trabzon’da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır."  ifadelerini kullandı.
 
Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde  üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret  ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken  hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.
 
  
 

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