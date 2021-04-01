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Ramazan pidesi fiyatları 2021 belli oldu mu? Ramazan pidesi ne kadar, illerin pide fiyatları açıklandı mı?

01 Nisan 2021 Perşembe - 11:17 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 11:17

Pide fiyatları, Ramazan ayına sayılı günler kala araştırılan konular arasında yer aldı. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pide fiyatını soran vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki, 2021 Ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi fiyatları belli oldu mu?


Ramazan ayına az bir süre kala pidelerin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ramazan pidesi fiyatları 2021 belli oldu mu?

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatının 4 TL olduğunu açıkladı.

Edirne’de, mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu. Fırın tezgahlarında bu yıl Ramazan Pidesi 4 TL’den satışa çıkarılacak.

 “YUMURTALI İSTENİRSE YUMURTA BAŞINA 1 LİRA FİYAT FARKI" 

Cingöz, “Geçtiğimiz gün yaptığımız toplantıda fırıncıların talebi üzerine 350 gram pide bu yıl 4 TL olarak uygun görüldü. Eğer vatandaş yumurtalı isterse yumurta başına 1 TL fark ödeyecek. Geçen yıl 350 gram pide fiyatı 3.5 TL idi” dedi.

Diğer illerde pide fiyatları henüz açıklanmadı.

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