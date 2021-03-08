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Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün var? Ramazan Bayramı ne zaman 2021 takvimi…

08 Mart 2021 Pazartesi - 16:51 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 16:51

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimi ile Ramazan ayının ne zaman başlayacağı da belli oldu. Bereket ayı Ramazan bu yılda korona gölgesinde geçecek olsak da iftar sofraları kurulacak, oruç ibadeti idrak edilecek. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman 2021 kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman?


Ramazan ayı araştırmaları Müslümanlar tarafından yapılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün var? Ramazan Bayramı ne zaman 2021 takvimi…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 YILI DİNİ GÜNLERİ

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

 

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