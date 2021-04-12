Ramazan ne zaman başlıyor, 2021 imsakiye? İlk sahur (oruç) ve Ramazan 2021 başlangıcı…

Ramazan 2021 ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak 2021? Ramazan ayına saatler kala Ramazan ile ilgili sorular da arttı. Recep ve Şaban aylarının idrak edilmesinin ardından, sabırsızlıkla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan geldi, çattı. Ramazan ayı ne zaman, oruç hangi gün başlıyor? İşte Ramazan başlangıcı ve 2021 imsakiye saatleri…

Ramazan başlangıcı, ilk oruç günü ve imsakiye saatleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayının idrak edilmesine saatler kaldı. Teması ‘Şifa ayı ramazan’ olarak belirlenen 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Ramazan imsakiyesi 2021…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK SAHUR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Nisan Pazartesi akşamı ilk teravih namazını kılacaklar. İlk oruca ise 12 Nisan gecesi kalkılacak. Son oruç da 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.



Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Oruç ibadetinin kıymetini, faziletini mümin için sağladığı faydaları anlatan, Ebu Hüreyre r.a.'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmuştur:



“Âdemoğlunun her ameli katlanır; iyilikler on katından yedi yüz katına kadar katlanır. Allah Tealâ buyurdu ki: Oruç bunun dışındadır. O benim içindir ve onun mükâfatını ben vereceğim. Çünkü yemesini ve arzularını benim rızam için terk etmektedir. Oruçlu için iki sevinç vardır: İftar ettiğinde bir sevinç, Rabbine kavuştuğunda bir sevinç! Oruçlu kişinin ağız kokusu, Allah Tealâ katında miskten daha hoştur. Oruç kalkandır, oruç kalkandır!” (Buhârî, Savm 9, Tevhîd 35; Müslim, Sıyâm 161, 163, 164; İbn Mâce, Sıyâm 1; Tirmizî, Savm 55)

Ramazan ayı oruç, rahmet ve mağfiret ayıdır. Ramazanda her gün, kılınan her bir teravih namazı farklı faziletlere sahiptir. Ramazan ayı için Allah mağfiret ve rahmet edeceğini, duaların kabul olacağını hadisi şeriflerde bildirmiştir.

Allah'ın "mazlumun duası, babanın duası, salih kimsenin duası, itaatkâr evladın ana-babasına duası, yolcunun duası, çaresiz ve muhtaç olanların duası, iftar vakti oruçlunun duası ve Müslümanın mümin kardeşine gıyabında yaptığı duasını" geri çevirmediği hadislerle bildirilmiştir.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85).

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.

Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).