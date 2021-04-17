Nefis iftar yemekleri! Bugün iftara ne pişirsem? Arda Türkmen'den 5. gün iftar menüsü! (17 Nisan 2021)

Hafif yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar, et yemekleri, çorbalar, salatalar, atıştırmalıklar ve ana yemek tarifleri Arda Türkmen'in kendine has üslubu ve sunum tarzı ile izleyenlerle buluşuyor. 17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan Arda'nın Ramazan Mutfağı 57. bölümüde Reyhanlı Domates Soslu Köfte, Güveçte Mantarlı Pilav ve Vezir Parmağı tarifleri ekrana geldi. Peki, Reyhanlı Domates Soslu Köfte, Güveçte Mantarlı Pilav ve Vezir Parmağı nasıl yapılır? İftarda ne yesek? İftara ne yemek yapsam diyenlere Arda Türkmen'in 5. gün iftar menüsü...
REYHANLI DOMATES SOSLU KÖFTE NASIL YAPILIR?
Reyhanlı Domates Soslu Köfte Tarifi
Malzemeler
500 gr. kıyma
1 su bardağı panko ya da galeta unu
1 adet yumurta
Tuz
Karabiber
2 tutam kuru kekik
1 yemek kaşığı kimyon
4 – 5 dal reyhan
Sosu için Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
4 diş sarımsak
5 – 6 adet domates
Tuz
Karabiber
1 tutam toz şeker
1 tutam pul biber
15 – 20 yaprak reyhan
Üzeri için Malzemeler
Kaşar peyniri – rende
REYHANLI DOMATES SOSLU KÖFTE YAPILIŞI
Köfte için;
Bir karıştırma kabına kıymayı alın.
İçerisine panko, yumurta, tuz, karabiber, kuru kekik, kimyon ve ince doğranmış reyhanı ilave edip iyice yoğurun.
Tavanızı ısıtın.
Cevizden biraz büyük köfteler yapın (80 – 100 gr.) ve ısıttığınız tavanızda mühürleyin.
Mühürlenen köftelerinizi bir tabağa çıkartın.
Sosu için;
Köftelerinizi mühürlediğiniz tavanın içerisine zeytinyağı ilave edin.
İnce yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip yumuşayana kadar pişirin.
İnce doğranmış sarımsağı ilave edin ve karıştırın.
Suyuyla birlikte ince doğranmış domatesinizi ekleyin.
Tuz, karabiber, toz şeker ve pul biberi ilave edip karıştırın.
Bir patates ezici yardımıyla sosunuzu hafif ezerek pişirmeye devam edin.
Son olarak ince doğradığınız reyhanları ilave edip karıştırın.
Birleştirmek için;
Hazır olan domates sosunuzun üzerine mühürlediğiniz köfteleri yerleştirin.
Sosla iyice karıştırın ve üzerlerine rende kaşar peyniri serpiştirip tavanın kapağını kapatın.
Peynir eriyince sıcak servis edin.
GÜVEÇTE MANTARLI PİLAV NASIL YAPILIR?
Güveçte Mantarlı Pilav Tarifi
Malzemeler
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
10 adet mantar
1 su bardağı pirinç
½ su bardağı bezelye
1 adet orta boy domates
Tuz
Karabiber
Kimyon
1,5 su bardağı su
1 dolu tutam dereotu
Üzeri için Malzemeler
2 adet patates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet yumurta sarısı
Tuz
Beyaz biber
GÜVEÇTE MANTARLI PİLAV YAPILIŞI
Pilav tencerenizi ocağa alın ve ısıtın.
Zeytinyağı, tereyağı ve ince yemeklik doğradığınız soğanları içerisine ilave edip yumuşayana kadar soteleyin.
İnce doğradığınız mantarları tencerenize ilave edin ve soteleyin.
Pirinci içerisine ilave edin ve çok hafif kavurun.
Bezelye, domates, tuz, karabiber ve kimyonu ilave edip karıştırın.
Ardından suyunu verin ve kapağını kapatın.
Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Pişen pilavınızın içerisine ince kıyılmış dereotu ilave edin ve karıştırıp 15 dakika demlenmeye bırakın.
Patates püresi için;
Patateslerinizi küp olacak şekilde doğrayın ve sos tencerenize alın.
Üzerine su ekleyin ve haşlayın.
Patatesleriniz yumuşayınca bir karıştırma kabına alın ve isterseniz rendeleyin, isterseniz ezin.
Ardından içerisine tereyağı, yumurta sarısı, tuz ve beyaz biber ilave edip iyice karıştırarak püre haline getirin.
Birleştirmek için;
Hazır olan pilavınızı güveçlerinize pay edin.
- Bu tarif 4 güveç içindir.
Hazırladığınız patates püresini güveçlerinizin üzerine pay edin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika üzeri renk alana kadar pişirin.
VEZİR PARMAĞI NASIL YAPILIR?
Vezir Parmağı Tarifi
Vezir Parmağı Malzemeleri
100 gram tereyağı – oda sıcaklığında
1 adet yumurta
½ su bardağı ayçiçek yağı
½ su bardağı yoğurt
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Üzeri için Malzemeler
1 su bardağı irmik
Şerbeti için Malzemeler
2 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
VEZİR PARMAĞI YAPILIŞI
Şerbeti için;
Bir sos tenceresine toz şeker ve suyu ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın.
Ardından kaynamaya bırakın.
İyice kaynayan şerbetinizin üzerine limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.
Ardından bir karıştırma kabına alın ve soğumaya bırakın.
Hamuru için;
Bir karıştırma kabına tereyağı, ayçiçek yağı, yumurta ve yoğurdu ilave edip karıştırın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip yoğurun.
- Hamurunuzun orta yumuşaklıkta olması gerekiyor.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak şekli verin ve irmiğe bulayarak tepsiye yerleştirin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.
Fırından çıkan tatlınızı 5 dakika dinlendirip soğuyan şerbetinizi üzerine gezdirin.
Şerbeti ara ara tatlıların üzerine gezdirerek dinlendirdikten sonra servis edin.