Ramazan kolisi alan karlı çıkıyor! Yüzde 40 tasarruf...

Razaman'a sayılı günler kala birçok evde hazırlıklar başladı. Market ise ramazan kolilerini satışa sundu. Pek çok kişi 'Ramazan kolisinin fiyatı ne kadar?' diye araştırma yapıyor. Marketlerde satışta olan Ramazan kutuları içeriğine göre farklı fiyatlardan satılıyor. Fiyatlar 69.90 TL'den başlayıp 129 TL'ye kadar çıkıyor. Ramazan kolileri yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar sofralarının telaşı da başladı. Hem gıda yardımında bulunmak hem de tasarruflu alışveriş yapmak isteyenler için erzak kolileri hazırlandı. Temel gıda maddelerinden oluşan bu koliler, zincir marketlerin yanı sıra e-ticaret sitelerinde de yerlerini almaya başladı. Farklı bütçeler için farklı seçeneklerde hazırlanan erzak kolileri, tek tek alıma oranla yüzde 40’a varan fiyat avantajı sağlıyor.

İÇLERİNDE NELER VAR?

Ekonomik paketler genelde 15 üründen oluşuyor. Paketlerde çay, sıvı yağ, pirinç, bulgur, makarna, nohut, bezelye, şeker, salça, un, zeytin, tuz, şehriye, hurma ve Türk kahvesi bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, tüketici tercihindeki en belirleyici kriter, koli içeriğinin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması. Ayrıca tüketiciler orta boyuttaki ramazan kolilerini tercih ediyor.

KOD YA DA KART

Son yıllarda erzak kolilerinin yanı sıra belirli bir bakiye yüklenebilen hediye kartları da ön plana çıkıyor. Hatta bazı marketler koli hazırlamak yerine hediye kartları ya da telefonlara iletilebilen kodlar ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasına olanak sağlıyor. Bu kartlar sayesinde pakette bulunan standart ürünler yerine istenilen ürün de satın alınabiliyor.

BAĞIŞ DA YAPILIYOR

E-ticaret platformları da erzak paketlerinin bağışlanmasına fırsat veriyor. Bu kapsamda Trendyol’un ‘Ramazanda İyilik Vakti’ hareketi ile bağışlanan paketler Türk Kızılay işbirliğinde Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hepsiburada .com da bağışlanan kolileri ‘Ramazan Dayanışma Paketi’ ile valilikler tarafından belirlenmiş ihtiyaç sahiplerinin adresine ulaştırıyor.

SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

Paket güvenilir, bilinen markalardan oluşmalı.

Ramazanda en fazla tüketilen gıdalar yer almalı.

Ürünlerin gramajlarına dikkat edilmeli.

Son kullanma tarihleri kontrol edilmeli.

MARKET MARKET ERZAK PAKETLERİ

BİM: Bölge merkezleri ve tüm mağazalardan temin edilebilen hediye kartları sunuyor. Yüklenebilir bakiyeli bu kartlar, tüm mağazalarda geçerli. Kartlara, en az 100 lira olmak üzere istenilen miktarda bakiye yüklenebiliyor. Kartlar, bakiye bitene kadar birden fazla alışverişte kullanılabiliyor. BİM ayrıca isteğe göre ramazan paketi de hazırlıyor.

ŞOK MARKETLER: 12 üründen oluşan Ramazan erzak paketinin fiyatı 69.95 lira. 25 TL, 50 TL ve 100 TL yüklü hediye kartlar da ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak için devrede. Hediye kartlar, marketin kasalarından temin edilebiliyor. Ayrıca hediye alışveriş kodu uygulaması da var.

METRO MARKET: 4 farklı paket seçeneği hazırlayan Metro’da, fiyatlar 76.90 liradan başlıyor. 76.90 liralık pakette 13 çeşit ürün yer alıyor. İkinci pakette 21 çeşit ürün bulunurken fiyatı 134.90 lira olarak belirlendi. 22 ürünlü üçüncü paketin fiyatı ise 181.90 lira. Kahvaltılık ağırlıklı dördüncü pakette 7 ürün yer alıyor. Fiyatı 76.90 lira.

A101: Hediye kartı ve sanal kart alternatifleri sunuyor. Hediye kartları ve SMS ile telefona yönlendirilebilen sanal kartlar A101 marketlerinden temin edilip ihtiyaç sahiplerine gönderilebiliyor. 50, 100, 150 ve 200 lira doldurulabilen bu kartlar tüm A101’lerde kullanılabiliyor. Ayrıca 20 üründen oluşan 119.50 liralık kolisi de var

MİGROS: 13 üründen oluşan bereket paketini 59.90 TL, 22 üründen oluşan lezzet paketini 99.90 TL ve 31 üründen oluşan ziyafet paketini 134.90 TL’den sunuyor. İyilik kartlarıyla ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla yardımda bulunabilme imkanı da sunuluyor. Ayrıca mağazalarda bulunan kartlara az 5 TL en fazla 500 TL yükleyerek hediye etme imkanı da var. Ramazan paketlerinde 60 yaş ve üstüne ücretsiz ve öncelikli teslimat hizmeti veriliyor.

CARREFOURSA: Her bütçeye uygun 4 farklı paket hazırlayan CarrefourSA ’da 15 üründen oluşan klasik koli 69.90 lira, 22 üründen oluşan süper koli 99.90 lira, 27 üründen oluşan mega koli 129.90 lira, 36 üründen oluşan lüks koli 189.90 liradan satışa sunuluyor. Bununla birlikte hediye kartı ve kart kodu seçenekleri de bulunuyor.

AVANSAS: E-ticaret platformu Avansas, 3 farklı koli içeriği hazırladı. Koliler, 58.90 TL ile 159.90 TL aralığında satışa sunuluyor. Standart kolide 11, büyük boy kolide 18, mega boy kolide 23 farklı ürün yer alıyor. Platform, aynı zamanda 100 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim kuponu tanımlıyor.

BİZİM TOPTAN: 20 üründen oluşan iki farklı koli seçeneğinin yer aldığı markette, büyük koli 124.86 lira, premium koli ise 179.88 liradan satışa sunuldu. (Posta)