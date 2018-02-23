Ramazan Kalyoncu kimdir? (Survivor 2018 Gönüllüler)

Survivor 2018 yarışmasındaki performansı ve hırsıyla dikkat çeken Ramazan Kalyoncu'nun hayatı merak edildi. Gündemde sıklıkla araştırılan Ramazan Kalyoncu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte Survivor Ramazan Kalyoncu hakkında merak edilen detaylar...

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?