Ramazan Kalyoncu kimdir? (Survivor 2018 Gönüllüler)

Survivor 2018 yarışmasındaki performansı ve hırsıyla dikkat çeken Ramazan Kalyoncu'nun hayatı merak edildi. Gündemde sıklıkla araştırılan Ramazan Kalyoncu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte Survivor Ramazan Kalyoncu hakkında merak edilen detaylar...

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

8 Nisan 1990'da Rize 'de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro'da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.