Ramazan'ın vazgeçilmezi ve hafif tatlısı: Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri ve tarifi

Ramazan ayında tüketmiş olduğumuz tatlılar bulunmaktadır. Ramazan ayının vazgeçilmez olan tatlılardan birisi ise güllaç tatlısıdır Güllaç hem hafif hem de Ramazan ayında gerekli tatlı ihtiyacını karşılayan tatlı çeşitlerinden biridir. Her Ramazan ayında güllaç yapılmaktadır. Ramazan ayında güllaç tercih edenlerin sayısı bir hayli fazladır. Güllaç yapmak için güllacın malzemeleri bulunmaktadır. Yapımı kolay olan bir tatlı olan Güllaç kilo aldırmayan hafif tatlılar arasında yer almaktadır.

Özellikle sıcak ramazan aylarında Güllaç tüketmek önemlidir. Güllaç pek çok faydası bulunan hafif bir tatlıdır. Güllaç yapılması pratik olan bir tatlıdır. Bu yüzden Ramazan aylarında sıkça tercih edilmektedir. Hem lezzetli hem de pratik olan Güllaç tatlısının yapımı da oldukça basittir. Yarım saat gibi kısa sürede Güllaç tatlısı yapılmaktadır. Güllaç tatlısı Türk mutfağının en çok tercih edilen tatlılarından biridir. Sadece Ramazan ayında değil her zaman yapılan ve tüketilen bir tatlı türüdür. Güllaç Ramazan aylarında tüketilen geleneksel bir tatlı haline geldiğinden dolayı Ramazan sofralarında sıklıkla karşılaşırız.

Ramazan'ın vazgeçilmezi ve hafif tatlısı: Güllaç nasıl yapılır?

Güllaç Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan bir tatlıdır. Yapımı da kolay olan bir tatlıdır. Güllaç yapmak için ilk olarak Güllaç yapmak için malzemelere ihtiyacımız olacak. İlk olarak bir tencere içerisine 5 litre süt dökülür. 5 litre süt döküleceğinden dolayı büyük bir tencerenin olması bu noktada önemlidir. Ardından sütün içerisine ilave edeceğiniz vanilin ile orta ateşte vanilin eriyene kadar karıştırılır. Vanilinin eridiğine emin olduktan sonra süt ocaktan alınarak tezgaha konur. Daha sonra 2 su bardağı olacak şekilde cevizi iri veya ufak olacak şekilde doğrayın.

Ceviz bıçakla doğrandıktan sonra güllacın hazırlanacağı borcama ılık yaklaşık olarak 1 litreye kadar süt ekleyin. Güllaç yapacağınız kabın büyüklüğüne göre güllaç yaprağını ekleyin. Güllaç yapraklarının parlak kısımlarının yukarı bakması bu durumda önemlidir. Yapraklarının da hepsinin ıslanmış olması gerekmektedir. Daha sonra pakette kalan son güllaç yapraklarını da bu yaprakların üzerine ilave edin. 10 dakika kadar yaprakları yerleştirdikten sonra bekleyin. Güllaç yapraklarının sütü emmesine izin verin. Güllaç yaprakları sütü yeterince emdikten sonra doğramış olduğunuz ceviz yapraklarını yavaş bir şekilde ilave edin.

Cevizleri bol bol dökerek güllacın daha da güzel olmasını sağlayabilirsiniz. Ardından güllacı buzdolabına koyun ve burada soğumasını bekleyin. Güllaç buzdolabında en az 3 saat soğuması gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak soğuduktan sonra güllacın üzerine nane yaprakları ve çilek ilave edebilirsiniz. Çilek tercih etmeyenler ise toz fıstık ilave edebilir. Daha sonra güllaçların hepsini bir tabağa gelecek şekilde dilimleyin. Bu şekilde artık güllacınız servise hazırdır. Afiyetle sevdikleriniz ile birlikte güllacı tüketebilirsiniz.

Güllaç malzemeleri ve tarifi

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan Güllacın malzemeleri şu şekildedir;

- 15 adet Güllaç yaprağı

- 5 litre süt

- 3 su bardağı olacak şekilde toz şeker

- 1 paket vanilin

- 2 su bardağı kadar ceviz içi. ( Ceviz içini ufak veya büyük olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmıştır. )

Güllacın üzerine ilave edeceğiniz malzemeler için;

- 10 adet çilek veya isteğe bağlı olarak daha fazla ilave edebilirsiniz.

- 10 adet taze olacak şekilde nane yaprakları

- 5 yemek kaşığı Antep fıstığı. ( Antep fıstığını toz haline getirerek ilave edebilirsiniz. )

- 5 yemek kaşığı ceviz içi. ( Ceviz içini ince olarak çekilmiş bir şekilde serpiştirebilirsiniz. )

Hazırlayacağınız güllaç yaklaşık olarak 10 kişiliktir. Yarım saatte hazırlayabileceğiniz güllaç tatlısının 10 dakika kadar da pişirme süresi bulunmaktadır.