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Ramazan'ın son cuma gününde camiler doldu taştı!

31 Mayıs 2019 Cuma - 15:44 | Son Güncelleme : 31 05 2019 - 16:00

Ramazan ayının son cuma gününde, vatandaşlar cuma namazı için camilere akın etti.


İSTANBUL 

Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın son cuma namazı

 
EDİRNE
 
 
Mescid-i Aksa’da ramazan ayının son cuması
 

 

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